Karališkosios šeimos vaikams per Kalėdas neleidžiama dovanoti 1 dovanos: štai kokia ji

Karališkajai šeimai Kalėdos visada yra intensyvus metas – gausu oficialių renginių, iškilmingų susibūrimų ir laiko, skirto šeimai. O K. Middleton bei jos trims vaikams – princui George’ui, princesei Charlotte ir princui Louisui – šių metų laukimas ypač reikšmingas. Po itin sudėtingų 2024-ųjų, šeima pasitinka artėjančias 2025-ųjų Kalėdas naujuose namuose, nes neseniai persikėlė iš „Adelaide Cottage“ į „Forest Lodge“.
Papasakojo apie karališkosios šeimos Kalėdas
Buvusi BBC karališkoji korespondentė Jennie Bond žurnalui „OK!“ pasakojo, kad Kate visada siekė kurti ypatingą kalėdinę atmosferą savo vaikams – taip, kaip kadaise tai darė jos mama Carole Middleton.
„Užaugusi darnioje ir artimoje šeimoje, Kate nori, kad ir jos vaikams Kalėdos būtų ypatingos. Esu tikra, kad jos mama, valdžiusi „Party Pieces“ verslą, turėjo begalę dekoracijų ir idėjų šventinei aplinkai sukurti. Šiandien, kai vis daugiau dėmesio skiriama tvarumui, įsivaizduoju, kad Kate kartu su vaikais gamina daugiau ekologiškų dekoracijų iš gamtoje surinktų medžiagų“, – teigė Jennie.
Anot jos, šiemet pasiruošimas šventėms bus ypatingesnis, nes šeima jau įsikūrusi naujuose namuose. Nors tikėtina, kad pačią Kalėdų dieną jie leistų kitur, šventinis laikotarpis „Forest Lodge“ jiems taps nauja tradicija.
„Kaip ir daugelyje šeimų, Kate gali vaikams paruošti specialias kalėdines dėžutes, kurios būtų atidaromos gruodžio pradžioje. Jose galėtų būti rankų darbo Advento kalendorius su smulkiomis dovanėlėmis, kalėdiniai pižamų komplektai ar speciali šventinė knyga“, – svarstė ekspertė.
Artėjant šventėms, anot J. Bond, princas Williamas ir princesė Kate neabejotinai rinks vaikų norų sąrašus. Nors jie galėtų išpildyti beveik visus vaikų troškimus, tėvai stengiasi išlaikyti pusiausvyrą.
„Williamas ir Kate labai stengiasi pernelyg nelepinti savo vaikų – nors tai tikrai nėra lengva, nes jie juos be galo myli ir galėtų nupirkti bet ką. Vieno dalyko jie tikrai negaus, kad ir kaip prašytų – išmaniojo telefono. Tačiau laikui bėgant laikytis šios ribos bus vis sunkesnės, ypač George’ui artėjant į paauglystę“, – aiškino J. Bond.
Pasak jos, kompromisu galėtų tapti paprastas mygtukinis telefonas – sprendimas, prie kurio linksta vis daugiau tėvų ir mokyklų.
Kalėdiniu laikotarpiu svarbus vaidmuo teks ir Kate inicijuotam kasmetiniam kalėdinių giesmių koncertui Vestminsterio abatijoje. Patvirtinta, kad renginys vyks gruodžio 5 dieną ir tampa vienu svarbiausių karališkosios šeimos šventinių akcentų. Šiemet princesė nori pagerbti žmones, kurie savo bendruomenėse kuria vienybę ir stiprina tarpusavio ryšius.
Kaip įprasta, giesmes atliks Vestminsterio abatijos choras, pasirodys įvairūs muzikantai, o ištraukas skaitys aktoriai Hannah Waddingham, Kate Winslet ir Chiwetel Ejiofor.
„Kate sukūrė savitą Kalėdų tradiciją. Tai metas, kai ji iškyla į pirmą planą tarp dirbančiųjų karališkosios šeimos narių. „Together at Christmas“ projektas, pradėtas prieš penkerius metus kaip padėka pandemijos laikotarpiu šalį palaikiusiems žmonėms, šiandien tapo neatsiejama karališkojo kalendoriaus dalimi“, – sakė J. Bond.
Ji priminė, kad pirmosiose giesmėse Kate pati drąsiai akompanavo pianinu Tom Walker kūriniui „For Those Who Can’t Be Here“, taip pabrėždama savo asmeninį indėlį į renginį. Pernai koncertas tapo svarbiausiu jos viešu pasirodymu, kai princesė po ligos palaipsniui sugrįžo prie oficialių pareigų.
„Šių renginių žinutė visuomet ta pati: kartu su šeima ir bendruomene galime įveikti sunkiausius laikus. Tai nėra apie žvaigždes ar įžymybes – nors šiek tiek žavesio dar niekam nepakenkė. Tai apie paprastus žmones, palaikančius vieni kitus. Štai kodėl šis renginys toks ypatingas – jame jaučiama Kate ranka, o daugelis karališkosios šeimos narių kasmet su džiaugsmu prisijungia“, – reziumavo ekspertė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!