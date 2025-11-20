Buvusio modelio Renatos Mikelionytės gyvenime – netikėtas vingis

Kadaise ryškiausia Lietuvos manekenė, šiandien ji savo talentą ir kūrybinę energiją atiduoda miestui, kurdama ir puoselėdama žaliąsias erdves, kurios džiugina kiekvieną praeivį.
Ekologiškas požiūris
„Augalai ir žaliosios erdvės yra ryšys tarp mūsų ir vietos, kurioje gyvename. Tai ekologiškesnis požiūris į miesto aplinką – tarp žmogaus ir žemės“, – sako R. Mikelionytė, pakvietusi TV3 laidos vedėją Audrių Bružą padėti apgenėti jos puoselėjamus želdynus pačioje Vilniaus širdyje, Valdovų rūmų papėdėje, kur jau daugelį metų auga jos ir komandos prižiūrimi rožių krūmai. Laidoje papasakosime su kuo derinamos rožės, kaip jas tręšti ir genėti, kad po žiemos jos pavasarį sužydėtų dar stipresnės. O tuo pačiu pakalbinsime Renatą, apie jos atrastą pašaukimą ir meilę augalams.
Anksčiau podiumu žengusi, o šiandien kur kas dažniau daržo ar gėlyno lysvėse sutinkama Renata kuria ir prižiūri rožynus Valdovų rūmų papėdėje. Parko žaliosiose erdvėse ji su komanda suformavo ir praplėtė gėlynus, kuriuose pasodinti dešimtys rožių krūmų. „Norėjau, kad miestą puoštų rožynai. Rožė man – aristokratijos, meilės ir moteriškumo simbolis. Ir svarbiausia tai nėra lepus augalas – kuris puikiai dera moderniose ir istorinėse miesto erdvėse“, – pasakoja Renata.
Aistra sodininkystei
Aistrą sodininkystei atradusi moteris pastebi, kad formuojasi naujas miesto žmogaus požiūris į tvarumą ir išliekamąją vertę. „Žmonės ieško sąlyčio su žaluma, šiluma. Augalai reikalauja dėmesio ir skatina mus būti artimesnius natūraliai aplinkai“, – sako R. Mikelionytė. Ji džiaugiasi, kad vilniečiai vis labiau vertina žalumą, nors pripažįsta – elgesio kultūros su miesto želdiniais… dar trūksta. Vis dėlto ji tiki, kad graži aplinka tiesiogiai gerina žmonių savijautą ir kuria miesto dvasią.
Nors podiumo laikai jau toli, Renata šypsosi sakydama, kad šio darbo nekeistų į nieką – jis sunkus, bet prasmingas. O ir Mados pasaulio ji nepamiršta: režisuoja didelius mados renginius ir yra pagrindinė dirigentė Juozo Statkevičiaus kolekcijų pristatymuose. Renatos akyse užaugo ne viena Lietuvos modelių karta.
Gražus žmogus ir gražūs darbai – tikra vertybė.
Pažinkime Lietuvos žmones per jų darbus, „Pasidaryk pats“ – šeštadienį 9.30 per TV3.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!