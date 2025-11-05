Parodė daugiau, nei norėjo: marškinėliai modeliui iškrėtė pokštą

„Sports Illustrated Swimsuit“ žvaigždė labai rizikinga apranga apnuogino savo iškirptę. Seserys Brooks ir Sarah atrodė energingos, išvykdamos iš renginio vietos Holivude.
Parodė daugiau, nei norėjo
Sarah pademonstravo ilgas kojas vilkėdama džinsus ir derindama tai su atsegtais marškiniais, tačiau netyčia parodė daugiau, nei planavo.
Žvaigždė neseniai atviravo apie savo stiliaus pojūtį duodama interviu „WWD“ ir pasakė: „Maksimalizmas. Nežinau, ar tai techniškai tendencija, bet ar galime padaryti tai tendencija?“
Ji pridūrė: „Daugiau yra daugiau. Mes turime tik vieną gyvenimą, tad gyvenkime linksmai ir dėvėkime beprotiškus drabužius. Net jei kažkas sako, kad tai per daug.“
Brooks buvo užsiėmusi ir anksčiau šį mėnesį dalyvavo GRAND atidarymo savaitgalyje „Marquee Nightclub“ naktiniame klube, esančiame Las Vegaso „Cosmopolitan“ viešbutyje.
Tai įvyko netrukus po to, kai modelis buvo įtrauktas į gandus, kad ji dalyvauja „meilės trikampyje“ su profesionaliais teniso žaidėjais Janniku Sinneriu ir Carlosu Alcarazu.
Renginyje ji pasirodė kartu su savo seserimis Mary Holland Nader, Sarah Jane ir Grace Ann Nader.
Neatsisako rizikos
Brooks taip pat buvo apsirengusi rizikingai, kai pasirodė Paryžiaus mados savaitės metu anksčiau šį mėnesį. Modelis buvo pastebėta naktinio išėjimo metu vilkinti rudą džinsinį sijoną su gilia iškirpte priekyje.
Ji buvo matoma einanti judriu šaligatviu, kai užtrauktukas pradėjo slinkti žemyn jos iškirpte. Tačiau ji laiku pastebėjo nesklandumą ir greitai pasitaisė suknelės audinį.
