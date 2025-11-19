 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkoje šeimoje – džiugi žinia

2025-11-19 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-19 17:55

Vokietijos aristokratų pasaulį sudrebino džiugios naujienos – 27-erių princas Johannesas Oettingen-Wallersteinas pasipiršo savo mylimajai Luisai Textor romantiškos kelionės Japonijoje metu.

Vestuviniai žiedai (nuotr. 123rf.com)

0

Pora ten lankėsi dėl kitos šeimos vestuvių, tačiau kelionė tapo ypatinga ir jiems patiems, rašo mirror.co.uk.

Pasipiršo Kiote

Princas mylimajai įteikė įspūdingą trigubą safyrų žiedą, o jaunoji pora paskelbė apie sužadėtuves pasidalindama švytinčia asmenuke nuostabių Japonijos peizažų fone.

Džiugią žinią pirmasis viešai pranešė jaunikio tėvas, princas Carlas Eugenas zu Oettingen-Wallersteinas, socialiniuose tinkluose parašęs:

„Ir staiga ji tarė taip! Mūsų sūnus Johannesas ir Luisa susižadėjo Kiote. Mes be galo laimingi dėl jų abiejų – dėl jų drąsos, bendro ‘taip’ ir visko, kas jų laukia.“

Iškili aristokratų giminė

Nors pats Johannesas nėra plačiai žinomas tarptautiniu mastu, jis priklauso Oettingen namams – vienai seniausių ir įtakingiausių Vokietijos aristokratų dinastijų, valdžiusių įvairias žemes nuo XII iki XIX amžiaus.

Princas yra dabartinio giminės vadovo anūkas.

Kol kas pora neatskleidė planuojamos vestuvių datos, o socialiniuose tinkluose naujieną oficialiai paskelbė tik princo tėvas. 

Komentatoriai pasipylė sveikinimais: „Sveikinimai visai šeimai“, „Sveikinimai nuostabiai porai“, – rašė sekėjai.

