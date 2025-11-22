Kate Middleton pirmą kartą prabilo apie išvaizdos pokyčius: atskleidė, kas juos lėmė

Kate Middleton pirmą kartą prabilo apie savo šviesesnių plaukų paslaptį, po to, kai šį rudenį jos šviesesnė plaukų spalva atsidūrė antraštėse, rašoma portale „People“.
Atskleidė priežastį
Lapkričio 19 d. Velso princesė su princu Williamu dalyvavo Karališkojoje estradinėje šventėje Londone ir aktorei Su Pollard papasakojo, kas lėmė jos šviesesnę spalvą.
„Jie būdavo rudi, bet pašviesėjo nuo saulės“, – atsakė princesė Kate.
Velso princesė šią detalę atskleidė užkulisiuose, per renginį, kuris žymėjo Williamo ir Kate grįžimą ant raudonojo kilimo po dvejų metų pertraukos.
Drastiška transformacija rudenį
Rugsėjį Velso princesė sukėlė ažiotažą, kai po vasaros atostogų grįžo prie karališkųjų pareigų su šviesiausiais kada nors turėtais plaukais. Tai buvo iki šiol labiausiai šokiruojanti princesės Kate plaukų transformacija, nes nuo pat santuokos su Williamu 2011 m. ji nedaug nukrypo nuo jai būdingos blizgios brunetės spalvos.
Kate plaukai taip pat atrodė ilgesni nei bet kada rugsėjo 4 d. Gamtos istorijos muziejuje, per pirmąjį jos pasirodymą viešumoje kaip blondinei, tačiau ši spalva neišsilaikė ilgai.
Jau rugsėjo 6 d., praėjus vos dviem dienoms, princesės Kate plaukai vėl buvo tamsesnės rudos spalvos Pasaulio moterų regbio čempionato rungtynėse tarp Anglijos ir Australijos.
Pikti komentarai
Ilgai netruko, jog princesės nuotraukos, kuriose ji užfiksuota su šviesiais plaukais, plačiai paplistų socialiniuose tinkluose. „Facebook“ puslapių komentaruose gerbėjai buvo įsitikinę, kad tai – perukas.
„Ar tai perukas?“, „Atrodo kaip perukas“, „Jos plaukai nėra tokie ilgi, greičiausiai, kad tai bus perukas“, „Mus mausto, tai – ne jos plaukai“,– komentaruose spėliojo gerbėjai.
Atsirado ir pašiepiančių komentarų, teigiančių, jog plaukai „neatrodo karališkai“. O taip pat daugelis rašė, kad jiems labiau patiko tamsūs princesės plaukai.
Primename, jog sausio mėnesį K. Middleton su „palengvėjimu“ pranešė, kad jos vėžys yra remisijoje. Tada, per vizitą Colchester ligoninėje Esekse, liepą, ji atviravo apie psichologinį vėžio gydymo poveikį.
„Gydymas baigiasi, ir atrodo, kad „galiu sugrįžti į normalų gyvenimą“, bet iš tiesų etapas po to yra labai, labai sunkus“, – sakė ji liepos 2 d.
Kalbėdama su ligoninės darbuotojais, pacientais ir savanoriais, princesė pabrėžė paramos po gydymo svarbą, pažymėdama, kad nors pacientai gali nebūti prižiūrimi medikų, jie vis dar dažnai stengiasi „normaliai funkcionuoti namuose“, kaip tai darė anksčiau.
