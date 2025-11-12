 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paviešino, ką Kate Middleton daro, kai niekas nemato: ji pasikeitė

2025-11-12 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 12:25

Vėžį įveikusi Kate Middleton atrado būdą, kaip atsipalaiduoti nuo įtemptos dienos ir karališkųjų įsipareigojimų. 

Kate Middleton su princu Williamu (nuotr. SCANPIX)

Vėžį įveikusi Kate Middleton atrado būdą, kaip atsipalaiduoti nuo įtemptos dienos ir karališkųjų įsipareigojimų. 

REKLAMA
0

Velso princesė pasitelkia meditaciją ir taip atranda ramybę, skelbė yahoo.com.

Prakalbo apie Kate

Mokytis meditacijos jai padeda žymus britų menininkas Chrisas Levine’as, kuris yra vieno garsiausių karalienės Elžbietos II portretų „Būties lengvumas“ autorius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šaltinių teigimu, Kate Middleton „giliai įsipareigojusi“ meditacijai, kad galėtų lengviau susidoroti su karališkuoju gyvenimu.

REKLAMA
REKLAMA

Princesė renkasi meditaciją, kad padėtų susitvarkyti su įtemptais karališkaisiais įsipareigojimais. 

REKLAMA

Šaltiniai portalui RadarOnline.com sakė, kad princesė visada rūpinosi savimi, „šis dalykas jaučiasi prasmingesnis – tai kažkas, kas skirta tik jai.“

„Meditacija padeda jai sustoti ir atrasti ramybę tarp viso chaoso. Tai tikrai pakeitė jos jausmą – ji jaučiasi daug labiau susitelkusi“, – sakė šaltinis.

Kadangi K. Middleton „gyvenimas verda be sustojimo – spaudimas, dėmesys, motinystės ir pareigų derinimas,“ ši praktika „yra vienintelis dalykas, kuris ją įžemina.“

REKLAMA
REKLAMA

Kad galėtų praktikuoti šią techniką, 43 metų moteris dažnai keliasi anksti ryte. Pasak šaltinio, trijų vaikų mama „brangina tylos akimirkas; tai vienintelis laikas, kai ji gali visiškai atsijungti ir būti savimi.“

Jos draugas taip pat atskleidė, kad meditacija tikrai padeda K. Middleton tvarkytis su stresu. „Ji tikrai sukūrė namuose ramybės jausmą.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

K. Middleton dažnai groja „ramią muziką,“ uždega „žvakes, kartais smilkalus,“ kad galėtų medituoti. Vaikai, matydami tai, jau žino, kad kai mama medituoja, tai ramybės laikas.

Vis dėlto tas pats draugas atskleidė, kad princas Williamas dažnai „juokauja, kad ji pavertė vasarnamį mažuoju sveikatingumo SPA.“ Tačiau Velso princas „mato, kiek laimingesnė ir labiau įžeminta ji tampa“ dėl šios praktikos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų