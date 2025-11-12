Paviešino, ką Kate Middleton daro, kai niekas nemato: ji pasikeitė

Velso princesė pasitelkia meditaciją ir taip atranda ramybę, skelbė yahoo.com.
Prakalbo apie Kate
Mokytis meditacijos jai padeda žymus britų menininkas Chrisas Levine’as, kuris yra vieno garsiausių karalienės Elžbietos II portretų „Būties lengvumas“ autorius.
Šaltinių teigimu, Kate Middleton „giliai įsipareigojusi“ meditacijai, kad galėtų lengviau susidoroti su karališkuoju gyvenimu.
Princesė renkasi meditaciją, kad padėtų susitvarkyti su įtemptais karališkaisiais įsipareigojimais.
Šaltiniai portalui RadarOnline.com sakė, kad princesė visada rūpinosi savimi, „šis dalykas jaučiasi prasmingesnis – tai kažkas, kas skirta tik jai.“
„Meditacija padeda jai sustoti ir atrasti ramybę tarp viso chaoso. Tai tikrai pakeitė jos jausmą – ji jaučiasi daug labiau susitelkusi“, – sakė šaltinis.
Kadangi K. Middleton „gyvenimas verda be sustojimo – spaudimas, dėmesys, motinystės ir pareigų derinimas,“ ši praktika „yra vienintelis dalykas, kuris ją įžemina.“
Kad galėtų praktikuoti šią techniką, 43 metų moteris dažnai keliasi anksti ryte. Pasak šaltinio, trijų vaikų mama „brangina tylos akimirkas; tai vienintelis laikas, kai ji gali visiškai atsijungti ir būti savimi.“
Jos draugas taip pat atskleidė, kad meditacija tikrai padeda K. Middleton tvarkytis su stresu. „Ji tikrai sukūrė namuose ramybės jausmą.“
K. Middleton dažnai groja „ramią muziką,“ uždega „žvakes, kartais smilkalus,“ kad galėtų medituoti. Vaikai, matydami tai, jau žino, kad kai mama medituoja, tai ramybės laikas.
Vis dėlto tas pats draugas atskleidė, kad princas Williamas dažnai „juokauja, kad ji pavertė vasarnamį mažuoju sveikatingumo SPA.“ Tačiau Velso princas „mato, kiek laimingesnė ir labiau įžeminta ji tampa“ dėl šios praktikos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!