TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Išgirdę, kokį pomėgį turi Williamas ir Kate, nustemba visi: „Būna daug rėkimo ir klyksmo“

2025-12-02 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 12:55

Princas Williamas ir Kate Middleton – kur kas drąsesni, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Velso princas neseniai atskleidė, kad vienas mėgstamiausių poros laisvalaikio užsiėmimų – ekstremalios ledinio vandens maudynės. 

Kate Middleton ir princas Williamas pokylyje (nuotr. Instagram)
7

Princas Williamas ir Kate Middleton – kur kas drąsesni, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Velso princas neseniai atskleidė, kad vienas mėgstamiausių poros laisvalaikio užsiėmimų – ekstremalios ledinio vandens maudynės. 

1

Viešnagės Šiaurės Velse metu Williamas prisipažino, kad ši veikla suteikia ne tik adrenalino, bet ir puikios savijautos pojūtį, rašo mirror.co.uk. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Po to jautiesi nuostabiai. Aš labai mėgstu tai daryti – kai šoku į vandenį, būna daug rėkimo ir klyksmo“, – juokaudamas sakė 43-ejų princas

Kate Middleton ir princas Williamas renginyje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton ir princas Williamas renginyje

Kate – įkvėpėja, paskatinusi tai išbandyti 

Susitikęs su vietos šalto vandens maudynių grupės „Colwyn Bay Blue Bits“ nariais, Williamas pripažino anksčiau bandęs šaltus panėrimus Škotijoje – ir netikėtai pamėgęs šį užsiėmimą. Tačiau būtent Kate Middleton buvo ta, kuri pirmoji įtraukė vyrą į šią atšiaurią tradiciją.

Dar 2023 m. rugsėjį, dalyvaudama tinklalaidėje „The Good, The Bad & The Rugby“, princesė pasakojo dievinanti šaltąsias maudynes, nors Williamas tuomet manė, kad ji – „truputį pamišusi“.

„Aš myliu sportą, visų rūšių sportą. Mėgstu plaukimą, ypač šaltą“, – sakė Kate, o jos vyras įsiterpė: „Kuo šalčiau, tuo geriau.“

Princesė tik patvirtino: „Kuo šalčiau, tuo geriau. Man tai – absoliutus malonumas. Kartais Williamas sako: „Catherine, tu beprotė“ – tamsu, lyja, o aš vis tiek ieškau ledinio vandens.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

