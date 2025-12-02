Išgirdę, kokį pomėgį turi Williamas ir Kate, nustemba visi: „Būna daug rėkimo ir klyksmo“

Viešnagės Šiaurės Velse metu Williamas prisipažino, kad ši veikla suteikia ne tik adrenalino, bet ir puikios savijautos pojūtį, rašo mirror.co.uk.
„Po to jautiesi nuostabiai. Aš labai mėgstu tai daryti – kai šoku į vandenį, būna daug rėkimo ir klyksmo“, – juokaudamas sakė 43-ejų princas
Kate – įkvėpėja, paskatinusi tai išbandyti
Susitikęs su vietos šalto vandens maudynių grupės „Colwyn Bay Blue Bits“ nariais, Williamas pripažino anksčiau bandęs šaltus panėrimus Škotijoje – ir netikėtai pamėgęs šį užsiėmimą. Tačiau būtent Kate Middleton buvo ta, kuri pirmoji įtraukė vyrą į šią atšiaurią tradiciją.
Dar 2023 m. rugsėjį, dalyvaudama tinklalaidėje „The Good, The Bad & The Rugby“, princesė pasakojo dievinanti šaltąsias maudynes, nors Williamas tuomet manė, kad ji – „truputį pamišusi“.
„Aš myliu sportą, visų rūšių sportą. Mėgstu plaukimą, ypač šaltą“, – sakė Kate, o jos vyras įsiterpė: „Kuo šalčiau, tuo geriau.“
Princesė tik patvirtino: „Kuo šalčiau, tuo geriau. Man tai – absoliutus malonumas. Kartais Williamas sako: „Catherine, tu beprotė“ – tamsu, lyja, o aš vis tiek ieškau ledinio vandens.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.