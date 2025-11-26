Vos 10 dienų iki žūties – širdį verianti princesės Dianos išpažintis: atskleidė, ko labiausiai gailisi

Dešimt dienų prieš mirtį, Princesė Diana patikėjo kažką tyliai širdį veriančio vienai artimiausių draugių – asmeninį prisipažinimą apie Princą Williamą ir Princą Harry, kurio ji niekada neturėjo progos aptarti iš naujo, rašoma „People“.
Paskutinės atostogos ir prisipažinimas
Per vasaros atostogas Graikijoje 1997 m. rugpjūtį, Diana keliavo su artima drauge Rosa Monckton – tai tapo jų paskutinėmis atostogomis kartu. Vienu metu jų pokalbis pasisuko apie Dianai dabar jau liūdnai pagarsėjusį 1995 m. interviu „Panorama“ – televizijos momentą, kuris apstulbino pasaulį beveik prieš dvejus metus.
„Ji man pasakė, kad gailisi tai padariusi dėl žalos, kurią, jos manymu, tai padarė jos berniukams“, – pasakojo Monckton žurnalui PEOPLE.
Tai buvo retas ir labai asmeniškas apmąstymas apie lapkričio 20 d. transliaciją, kurią pamatė maždaug 200 milijonų žiūrovų visame pasaulyje. Tai atskleidė kažką esminio apie Dianą paskutinėmis jos dienomis: jos pagrindinis rūpestis išliko emocinė Williamo, kuriam tuo metu buvo 15 metų, ir Harry, 12 metų, gerovė. Ji gailėjosi ne dėl to, ką prisipažino prieš kamerą, o dėl to, kaip tai galėjo paveikti du žmones, kuriuos ji mylėjo labiausiai.
Suklastoti dokumentai
1995 m. interviu „Panorama“ tapo viena labiausiai nagrinėjamų transliacijų šiuolaikinėje istorijoje. Dianos atvirumas – apie neištikimybę santuokoje, kovas su bulimija ir gyvenimą monarchijoje – padarė seisminį poveikį karališkajai šeimai.
Tačiau pastaraisiais metais interviu ištakos buvo iš naujo nagrinėjamos po 2021 m. tyrimo, kuriam vadovavo lordas Dysonas. Tyrimas padarė išvadą, kad žurnalistas Martinas Bashiras naudojo suklastotus dokumentus ir apgaulę, siekdamas gauti prieigą prie princesės – schemą, kurią BBC vadovai vėliau bandė nuslėpti.
Bashiras įtikino ją, kad kalbėjimas „Panorama“ yra vienintelis būdas atgauti savo balsą, maitindamas jos baimes klaidingais teiginiais – įskaitant tai, kad Princas Charlesas norėjo ją nužudyti ir kad jos sūnaus Princo Williamo laikrodis buvo paverstas šnipinėjimo prietaisu.
„Ji buvo trapi, ir tai padarė ją jautrią Bashirui“, – sako Monckton, pridurdama, kad nepadėjo ir tai, jog Diana „viską laikė savyje“.
„Jis jai pasakė, kad ji negali apie tai kalbėti. Dėl to ji nutraukė santykius su žmonėmis“, – priduria ji.
Sūnų reakcija ir apmąstymai
Šie atskleidimai giliai supykdė Dianos sūnus.
Princas Williamas, kuris, pasak Webbo, turi jo knygos kopiją, vėliau sakė, kad interviu kurstė jo motinos „baimę, paranoją ir izoliaciją“, pridurdamas: „Ją nuvylė ne tik įžūlus reporteris, bet ir BBC vadovai, kurie nusisuko, užuot uždavę sunkius klausimus. Šios nesėkmės... nuvylė ne tik mano motiną ir mano šeimą; jos nuvylė ir visuomenę.“
Princas Harry buvo dar tiesmukesnis. „Mūsų motina dėl to neteko gyvybės“, – sakė jis 2021 m.
Tačiau pati Diana niekada nesužinojo visos tiesos, slypinčios už apgaulės, kuri suformavo jos sprendimą sėsti su Bashiru. Iki to laiko, kai ji išvyko į Graikiją su Monckton 1997 m. rugpjūtį, jai nebuvo pasakyta apie suklastotus banko išrašus ar manipuliacijas, kurios pelnė jos pasitikėjimą. Ką ji jautė, tai išliekanti interviu poveikio sūnums našta.
Broliai pasirinko skirtingus kelius suaugę, tačiau šiuo klausimu jie lieka vieningi: jų motina buvo apgauta, o jos kančią dar labiau sustiprino jėgos, nepriklausančios nuo jos kontrolės.
