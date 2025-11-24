 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išpakavęs iš karalienės gautą dovaną iš gėdos neturėjo kur dėti akių: štai ką gavo

2025-11-24 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 10:20

Maisto kritikas ir laidų vedėjas Tomas Parkeris Bowlesas pasidalijo istorija apie blogiausią kada nors gautą Kalėdų dovaną. Jis prisipažino, kad blogiausia dovana, kurią jis kada nors gavo, atkeliavo nuo jo motinos, karalienės Camillos.

Karalienė Camilla su sūnumi Tomu Parkeriu Bowlesu (nuotr. SCANPIX)
5

Maisto kritikas ir laidų vedėjas Tomas Parkeris Bowlesas pasidalijo istorija apie blogiausią kada nors gautą Kalėdų dovaną. Jis prisipažino, kad blogiausia dovana, kurią jis kada nors gavo, atkeliavo nuo jo motinos, karalienės Camillos.

REKLAMA
1

Žurnalistas sakė, kad ši šventinė nesėkmė nutiko daugiau nei prieš tris dešimtmečius, 1991 metais, kai jis paprašė odinės striukės, panašios į tas, kurias buvo matęs dėvinčius Marloną Brando ir Arnoldą Schwarzeneggerį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karalienė Camilla su sūnumi
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karalienė Camilla su sūnumi

Karalienės Camillos sūnus prisiminė blogiausią gautą dovaną

Tačiau atėjus momentui išpakuoti dovaną, ji buvo toli gražu ne tai, ko dabar maisto kritiku tapęs karalienės Camillos sūnus, karaliaus Karolio III posūnis Tomas tikėjosi, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Vietoje svajonių dovanos tai buvo, kaip jis pats tai apibūdino, „monstras“ iš prekybos centro. Rašydamas savo skiltyje, autorius paaiškino, kad gavęs šią dovaną turėjo apsimesti ja apsidžiaugęs – ir netgi dėvėti ją likusią dienos dalį, praneša „Express“.

REKLAMA

„Blogiausią dovaną, kurią kada nors gavau (blogesnė nei tas baisus „Gin o’clock“ (liet. Džino valanda) ženklas), gavau 1991 m., kai paprašiau motinos odinės striukės.

Norėjau tikros juodos, su užtrauktukais, kietos ir su stiliumi, kaip Marlonas Brando filme „Laukinis“ arba Arnis „Terminatoriuje“. Nemanau, kad mano motina suprato užuominą.

REKLAMA
REKLAMA

Išpakavęs pamačiau karamelinės rudos spalvos „Marks & Spencer“ bliuzono stiliaus striukę su kiču dvelkiančiu languotu pamušalu. „Lovejoy“ sumišęs su Alanu Partridge’u.

Dar blogiau, turėjau apsimesti, kad ją dievinu, ir dėvėti tą daiktą visą dieną. Gėdos jausmas iki šiol dega taip pat stipriai, kaip brendžiu paskanintas slyvų pudingas“, – 50-metis Tomas rašė „You“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Karalienės sūnus prabilo, ar norėtų tapti princu

Tai ne pirmas kartas, kai Tomas kalba apie savo motiną. Kulinarijos srities ekspertas neseniai buvo paklaustas, ar norėtų prie savo vardo pridėti princo titulą. 

Tomas, vyresnysis Camillos ir jos buvusio vyro Andrew Parkerio Bowleso sūnus, „Good Food“ tinklalaidėje atskleidė, kad pasiliktų savo dabartinį vardą, nes bijotų sukelti „revoliuciją“.

REKLAMA

„Pasakysiu jums – tai greičiausias kelias į revoliuciją. Manau, kad mes apskritai esame gana subalansuota, rami ir protinga šalis.

Bet jei staiga tapčiau princu, manau, kad Bakingamo rūmų vartai būtų šturmuojami. Būtų siaubinga. Manau, tai daugybei metų sugriautų ilgą ir šlovingą monarchijos istoriją Didžiojoje Britanijoje“, – kalbėjo jis tinklalaidėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų