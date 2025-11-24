Išpakavęs iš karalienės gautą dovaną iš gėdos neturėjo kur dėti akių: štai ką gavo

Žurnalistas sakė, kad ši šventinė nesėkmė nutiko daugiau nei prieš tris dešimtmečius, 1991 metais, kai jis paprašė odinės striukės, panašios į tas, kurias buvo matęs dėvinčius Marloną Brando ir Arnoldą Schwarzeneggerį.
Karalienės Camillos sūnus prisiminė blogiausią gautą dovaną
Tačiau atėjus momentui išpakuoti dovaną, ji buvo toli gražu ne tai, ko dabar maisto kritiku tapęs karalienės Camillos sūnus, karaliaus Karolio III posūnis Tomas tikėjosi, rašo mirror.co.uk.
Vietoje svajonių dovanos tai buvo, kaip jis pats tai apibūdino, „monstras“ iš prekybos centro. Rašydamas savo skiltyje, autorius paaiškino, kad gavęs šią dovaną turėjo apsimesti ja apsidžiaugęs – ir netgi dėvėti ją likusią dienos dalį, praneša „Express“.
„Blogiausią dovaną, kurią kada nors gavau (blogesnė nei tas baisus „Gin o’clock“ (liet. Džino valanda) ženklas), gavau 1991 m., kai paprašiau motinos odinės striukės.
Norėjau tikros juodos, su užtrauktukais, kietos ir su stiliumi, kaip Marlonas Brando filme „Laukinis“ arba Arnis „Terminatoriuje“. Nemanau, kad mano motina suprato užuominą.
Išpakavęs pamačiau karamelinės rudos spalvos „Marks & Spencer“ bliuzono stiliaus striukę su kiču dvelkiančiu languotu pamušalu. „Lovejoy“ sumišęs su Alanu Partridge’u.
Dar blogiau, turėjau apsimesti, kad ją dievinu, ir dėvėti tą daiktą visą dieną. Gėdos jausmas iki šiol dega taip pat stipriai, kaip brendžiu paskanintas slyvų pudingas“, – 50-metis Tomas rašė „You“.
Karalienės sūnus prabilo, ar norėtų tapti princu
Tai ne pirmas kartas, kai Tomas kalba apie savo motiną. Kulinarijos srities ekspertas neseniai buvo paklaustas, ar norėtų prie savo vardo pridėti princo titulą.
Tomas, vyresnysis Camillos ir jos buvusio vyro Andrew Parkerio Bowleso sūnus, „Good Food“ tinklalaidėje atskleidė, kad pasiliktų savo dabartinį vardą, nes bijotų sukelti „revoliuciją“.
„Pasakysiu jums – tai greičiausias kelias į revoliuciją. Manau, kad mes apskritai esame gana subalansuota, rami ir protinga šalis.
Bet jei staiga tapčiau princu, manau, kad Bakingamo rūmų vartai būtų šturmuojami. Būtų siaubinga. Manau, tai daugybei metų sugriautų ilgą ir šlovingą monarchijos istoriją Didžiojoje Britanijoje“, – kalbėjo jis tinklalaidėje.
