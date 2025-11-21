Karališkosios šeimos darbuotojas išklojo tiesą: tik 1 žmogus karaliui gali pasakyti „ne“

Paulas karjerą pradėjo būdamas vos 18-os, kai Buckinghame tapo tarnu, o vėliau dešimtmetį tarnavo princesei Dianai. Savo knygoje „The Royal Insider: My Life with the Queen, the King and Princess Diana“ 67-erių vyras teigia, kad vienintelė asmenybė, galinti prieštarauti monarchui, yra jo sutuoktinė – karalienė Camilla.
Anot P. Burrello, karalienė yra „neginčijama figūra“ – žmogus, kuris retai ko prašo, bet visada viską gauna.
Karalius gauna viską, ko trokšta
„Karalius visą gyvenimą gyveno pasaulyje, kuriame rūmų personalas jam lenkiasi ir vadina Jūsų Karališkąja Didenybe. Dabar, žinoma, – Jūsų Didenybe. Niekas nesako „ne“. Jei pasakai – tavęs nebėra“, – teigia jis.
„Jis gyvena paauksuotame burbule, kuriame jam bet kada patiekiama tai, ko jis nori, ir tie, kuriuos jis pasirenka. Vienintelis žmogus, galintis pasakyti „ne“, yra Camilla. Ji visada buvo ir liks neperžengiama riba.
Galbūt būtent tokio tvirto požiūrio karaliui ir reikia. Ji – tvirta ranka karališkajame laive, patinka tai kam nors ar ne. Ji prie vairo. Ji retai ko prašo, bet gauna viską – ir šiandien užima aukščiausią karalienės poziciją.“
P. Burrellas taip pat atskleidžia, kad 77-erių monarcho kasdieniai įpročiai per daugelį metų beveik nepasikeitė. Pasak jo, „kiekvieną rytą ant dantų šepetėlio jam išspaudžiama pasta, o tūbelė susukama specialiu sidabriniu raktu, kad nebūtų švaistoma.
Pižama kasdien skalbiama arba lyginama, o raišteliai bei batraiščiai – išlyginami. Kaip ir jo tėvas, karalius mėgsta, kad jo batai būtų blizginti iki veidrodinio spindesio.“
