Karalienės klausimas aktorę išmušė iš vėžių: to paklausti ryžtųsi ne visi

Žinomos komedijos „Gavin ir Stacey“ kūrėja ir žvaigždė buvo kiek sutrikusi, tačiau reagavo su šypsena. Visgi karalienės pasakymas daugelio akyse tapo socialine „klaida“, sukėlusia diskusijų bangą socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje, rašoma people.com.
Netikėtas karalienės Camillos klausimas
Lapkričio 14-ąją Velso įžymybės viena po kitos sveikino karalių Karolį III-ąjį jo gimtadienio proga. Tarp jų – ir 59-erių R. Jones, BAFTA laureatė, geriausiai žinoma dėl serialo „Gavin ir Stacey“. Tačiau būtent jos pokalbis su karaliene akimirksniu tapo žurnalistų taikiniu.
„Daily Mail“ užfiksavo momentą, kai karalienė Camilla, paspaudusi Jones ranką, pasiteiravo: „Ar numetei daug svorio?“
Aktorė trumpam pasimetė, tačiau greitai šmaikščiai atsakė: „Taip, numečiau, ačiū! Šiek tiek numečiau svorio!“
Jones svorio pokyčiai jau kartą buvo sukėlę žiniasklaidos susidomėjimą – 2011 m. ji atsikratė beveik 27 kilogramų, pati pripažindama, kad „visą gyvenimą kovojo su savo svoriu“.
Ji pasakojo, kad sėkmę pasiekti padėjo hipnotizuotojo Paulo McKenos metodika, kuri padėjo jai visiškai atsisakyti šokolado.
„Šiaip ar taip, tai suveikė. Visiškai suveikė. Penkerius metus nevalgiau šokolado. Negalėjau pakęsti jo kvapo“, – sakė ji tinklalaidėje.
Karalienė Camilla domisi serialais
R. Jones per pastaruosius metus vėl atsidūrė žiniasklaidos dėmesio centre – jos vaidmuo 2024 m. kalėdinėje „Gavin ir Stacey“ laidoje pelnė jai 2025 m. BAFTA apdovanojimą už geriausią moters komedijos vaidmenį. Spalį ji kartu su Jamesu Cordenu išleido knygą „When Gavin met Stacey“, atskleidžiančią serialo kūrybos užkulisius.
Visgi karalienės Camillos klausimas daugeliui pasirodė tarsi signalas, kad monarchė galbūt nėra susipažinusi su žinomos aktorės kūryba. Nors pati karalienė prieš tai yra atskleidusi, kad domisi garsiais britų serialais.
2024 m. gegužę karalienė Camilla prisipažino žiūrėjusi pirmąjį „Bridgerton“ sezoną, lankydamasi Čelsio gėlių parodoje, kur buvo pristatyta gėlių erdvė pagal šį serialą.
Taip pat 2022 m. ji sakė „Strictly Come Dancing“ žvaigždei Rose Ayling-Ellis, kad šou stebi „visa karališkoji šeima – net karalienė Elizabeth“.
