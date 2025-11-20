Aktorė, išgirdusi Camillos klausimą, nebeturėjo kur dėtis: štai ko ji paklausė

Susitikimas vyko lapkričio 14-ąją Velse, kur karališkoji pora sveikino vietos gyventojus ir garsenybes minėdami karaliaus Karolio III 77-ąjį gimtadienį, rašo people.com.
Ruth Jones svorio pokyčiai
Kaip fiksavo „Daily Mail“ reporteris, 78-erių Camilla, paspaudusi aktorei ranką, netikėtai paklausė: „Ar tu tiek daug svorio numetei?“
59-erių Ruth Jones nusijuokė ir taktiškai atsakė: „Taip, numečiau šiek tiek svorio!“
Nors akimirka truko vos kelias sekundes, internete ji tapo plačiai aptarinėjama kaip gana netaktiškas karalienės klausimas viešoje aplinkoje.
Ruth Jones geriausiai žinoma iš itin populiaraus serialo „Gavin & Stacey“, kurį kartu su Jamesu Cordenu kūrė ir kuriame pati vaidino.
Jos svorio metimo istorija jau kartą buvo sulaukusi didelio dėmesio – dar 2011 m. ji atskleidė netekusi maždaug keturių „stone“ (beveik 27 kg). Jones tuomet teigė, kad sėkmę pasiekė dėl netradicinės hipnoterapijos, kuri padėjo atsisakyti šokolado – kvapas jai tapo tiesiog atstumiantis.
„Visą gyvenimą kova su svoriu buvo mano dalis. Niekada nepamenu savęs lieknos“, – ji pasakojo „Table Manners“ tinklalaidėje.
Aktorei – itin sėkmingi metai
Neseniai Ruth vėl atsidūrė žiniasklaidos centre po 2024 m. Kalėdų specialios „Gavin & Stacey“ serijos sėkmės – už ją aktorė pelnė 2025 m. BAFTA apdovanojimą už geriausią komedijos vaidmenį.
Spalį ji su Jamesu Cordenu kartu išleido knygą „When Gavin Met Stacey and Everything in Between“, pasakojančią apie serialo kūrimo kelią.
Karalienė tvarkosi su netikėta kritika
Tai ne pirmas kartas, kai Camilla atsiduria žiniasklaidos dėmesio centre dėl spontaniškų komentarų. Tačiau karalienė yra žinoma keliems pomėgiams televizijoje: ji yra prisipažinusi žiūrėjusi „Bridgerton“, o 2022 m. sakė, kad visa karališkoji šeima palaikė šokėją Rose Ayling-Ellis laidoje „Strictly Come Dancing“.
