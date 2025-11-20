 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Aktorė, išgirdusi Camillos klausimą, nebeturėjo kur dėtis: štai ko ji paklausė

2025-11-20 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 17:25

Karalienė Camilla atsidūrė dėmesio centre po netikėto komentaro, kurį ištarė susitikusi su britų aktore ir komedijos žvaigžde Ruth Jones.

Karalienė Camilla (nuotr. SCANPIX)
9

Karalienė Camilla atsidūrė dėmesio centre po netikėto komentaro, kurį ištarė susitikusi su britų aktore ir komedijos žvaigžde Ruth Jones.

0

Susitikimas vyko lapkričio 14-ąją Velse, kur karališkoji pora sveikino vietos gyventojus ir garsenybes minėdami karaliaus Karolio III 77-ąjį gimtadienį, rašo people.com.

Karalius Karolis III ir karalienė Camilla
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karalius Karolis III ir karalienė Camilla

Ruth Jones svorio pokyčiai

Kaip fiksavo „Daily Mail“ reporteris, 78-erių Camilla, paspaudusi aktorei ranką, netikėtai paklausė: „Ar tu tiek daug svorio numetei?“

TAIP PAT SKAITYKITE:

59-erių Ruth Jones nusijuokė ir taktiškai atsakė: „Taip, numečiau šiek tiek svorio!“

Nors akimirka truko vos kelias sekundes, internete ji tapo plačiai aptarinėjama kaip gana netaktiškas karalienės klausimas viešoje aplinkoje.

Ruth Jones geriausiai žinoma iš itin populiaraus serialo „Gavin & Stacey“, kurį kartu su Jamesu Cordenu kūrė ir kuriame pati vaidino.

Jos svorio metimo istorija jau kartą buvo sulaukusi didelio dėmesio – dar 2011 m. ji atskleidė netekusi maždaug keturių „stone“ (beveik 27 kg). Jones tuomet teigė, kad sėkmę pasiekė dėl netradicinės hipnoterapijos, kuri padėjo atsisakyti šokolado – kvapas jai tapo tiesiog atstumiantis.

„Visą gyvenimą kova su svoriu buvo mano dalis. Niekada nepamenu savęs lieknos“, – ji pasakojo „Table Manners“ tinklalaidėje.

Aktorei – itin sėkmingi metai

Neseniai Ruth vėl atsidūrė žiniasklaidos centre po 2024 m. Kalėdų specialios „Gavin & Stacey“ serijos sėkmės – už ją aktorė pelnė 2025 m. BAFTA apdovanojimą už geriausią komedijos vaidmenį.

Spalį ji su Jamesu Cordenu kartu išleido knygą „When Gavin Met Stacey and Everything in Between“, pasakojančią apie serialo kūrimo kelią.

Karalienė tvarkosi su netikėta kritika

Tai ne pirmas kartas, kai Camilla atsiduria žiniasklaidos dėmesio centre dėl spontaniškų komentarų. Tačiau karalienė yra žinoma keliems pomėgiams televizijoje: ji yra prisipažinusi žiūrėjusi „Bridgerton“, o 2022 m. sakė, kad visa karališkoji šeima palaikė šokėją Rose Ayling-Ellis laidoje „Strictly Come Dancing“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

