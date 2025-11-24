Iki šiol slėpta gėda: šis įvykis pakeitė princo Williamo gyvenimą

Kai prieš 30 metų buvo transliuojamas liūdnai pagarsėjęs Martino Bashiro interviu su princese Diana, jį stebėjo daugiau nei 20 milijonų žmonių ir jis buvo pripažintas žurnalistine sėkme. Tačiau šio interviu pasekmės prisimenamos iki šiol.
Jis suteikė precedento neturinčią įžvalgą apie princesės psichikos sveikatą, jos trumpą romaną su kapitonu Jamesu Hewittu, be to, atskleidė princo Charleso romaną su Camilla, nuskambant garsiajai frazei: „šioje santuokoje buvome trys.“
54 minučių interviu tapo paskutiniu vinimi Velsų santykių karste, o skyrybų dokumentai buvo pateikti mažiau nei po mėnesio, sekant karalienės Elžbietos II nurodymais.
Žurnalisto klasta
Tačiau požiūris į 1995 metų interviu nuo to laiko pasikeitė – 2021 metais į pensiją išėjusio teisėjo Lordo Dysono tyrimas dėl šio intymaus pokalbio, pavadinto Dysono tyrimu, atskleidė, kad Bashiras buvo nupynęs didelį apgaulės tinklą, siekdamas gauti tiesioginį priėjimą prie princesės.
Tačiau net prieš tai, kai šios melagystės buvo atskleistos pasauliui, sakoma, kad interviu turėjo žalingą poveikį princesės santykiams su jos mylimu sūnumi Williamu.
Robertas Lacey savo knygoje „Brolių mūšis“ (Battle of Brothers) aprašė, kaip tuo metu 13-metis Williamas, žiūrėdamas interviu vienas, Etono koledže vėliau buvo rastas „sukniubęs ant sofos“ su „nuo ašarų paraudusiomis akimis.“
Tuo tarpu karališkoji biografė Tina Brown savo bestseleryje „Rūmų dokumentai“ (Palace Papers) atskleidė, kad karalienė Elžbieta II net prisipažino rūmų šaltiniui apie savo baimę, kad jos mylimasis anūkas „gali patirti nervinį išsekimą.“
Interviu negalėjo pasirodyti blogesniu metu jaunajam Princui, kuris tik du mėnesius lankė prestižinę mokyklą ir buvo apibūdintas kaip „jau trapios būklės“ po didelio tėvų išsiskyrimo.
Prašymas apsilankyti
Vakarą prieš sensacingo interviu transliaciją, asmeninis princo Williamo prižiūrėtojas paskambino princesei Dianai ir primygtinai reikalavo, kad ji asmeniškai pasikalbėtų su Williamu, tvirtindamas, kad „būtina“, jog jis būtų paruoštas ateinančios transliacijos realijoms.
„Ar tai tikrai būtina?“, – paklausė princesė, pasak karališkosios ekspertės Ingrid Seward.
Diana anksčiau keliavo į buvusią Williamo mokyklą desperatiškai bandydama paguosti jaunąjį princą ir jo brolį Harry po Charleso niokojančių viešų prisipažinimų Jonathanui Dimbleby apie jų santuokos būklę.
„Pasak Andrew Mortono, Williamas, tuo metu dvylikos, jos paklausė: „Ar tai tiesa, mama? Ar tiesa, kad tėtis niekada tavęs nemylėjo?““
Williamo pyktis
Lapkričio 19 dieną Williamas išėjo iš ikoniškos Etono XV amžiaus koplyčios, ir kai jo motina jį pašaukė, jis susitiko su ja akimis „sunkiai žvelgdamas“.
Nenuleisdamas galvos, jaunasis princas ir Diana pradėjo „misiją“ privačiam pokalbiui apie sensacingą interviu – sakoma, kad jiedu trumpai pasikalbėjo už gyvatvorės, desperatiškai siekdami privatumo.
„Po kelių akimirkų jis nuėjo nuo Dianos, nebandydamas jos pabučiuoti ar atsisveikinti,“ – prisiminė fotografas Markas Saundersas, stebėjęs, kaip vyksta ši sąveika.
„Nustebęs stebėjau, kaip ji įsėdo į automobilį ir nuvažiavo, palikdama liūdną Williamą žiūrintį iš durų,“ – sakė jis.
Po to ji nuvažiavo į Ludgrovą, Harry paruošiamąją mokyklą, esančią pusvalandžio atstumu, perduoti jam tą pačią žinutę.
Diana per trumpą pokalbį Williamui esą pažadėjo, kad interviu jį „padarys didžiu“, pasak karališkosios biografės Sally Bedell Smith, rašančios „Charlesas: Nesuprastas princas“ (Charles: The Misunderstood Prince).
Tačiau realybė buvo visiškai priešinga – sakoma, kad jaunas princas po to liko „piktas ir nepatiklus“, pasak Penny Junor biografijos apie Williamą.
Kai interviu buvo parodytas kitą dieną, jis neva pasakė klasiokui, kad vos tik pamatė savo motinos veidą ekrane, jį „apėmė baimės jausmas“, o jo brolis „atsisakė žiūrėti transliaciją“ apskritai.
Ašarojantis Williamas sugebėjo susiimti ir nuskubėti atgal į savo kambarį. Tačiau po valandos, kai Diana paskambino namų telefonu, jis atsisakė pakelti ragelį.
Lacey paaiškina toliau, kaip Diana iš pradžių neapgalvojo, kaip interviu paveiks jos berniukus. Pasak Simone Simmons, princesės patikėtinės ir tikėjimo gydytojos, Williamas buvo ypač nuliūdintas „visko matymo per televiziją idėjos“.
Williamas tikriausiai jautėsi ypač įskaudintas dėl asmeninių detalių atskleidimo interviu – tai buvo labai toli nuo karališkosios tendencijos „niekada nesiskųsti, niekada neaiškinti“, kuri, be abejonės, buvo įdiegta jaunajam Princui nuo gimimo.
Princesė pasidalino Anne Pasternak „viską atskleidžiančios“ knygos „Princesė įsimylėjusi“ (Princess in Love) išleidimo poveikiu, knygos pagrindu tapo 64 Dianos meilės laiškai kapitonui Jamesui Hewittui, Williamo ir Harry jojimo instruktoriui.
Po knygos išleidimo Williamas neva atnešė šokoladinių saldainių dėžutę su žodžiais: „Mama, manau, kad tau buvo skaudu. Šie gali priversti tave vėl šypsotis.“
Ir 13-metis berniukas tikriausiai buvo nepasiruošęs, kad jo motina išeis į nacionalinę televiziją ir pasakys: „Taip, aš jį dievinau. Taip, aš buvau įsimylėjusi“ apie savo meilužį.
„Jis žinojo, kad jo draugai jį pašieps, ką jie ir padarė. Jis jautė, kad ji pasielgė kvailai – ir iš jo,“ – sakė Simmons.
Jis jautė pažeminimo ir įtūžio mišinį, kad ji apjuodino jo tėvą ir paminėjo Hewittą.
Kai jaunas princas grįžo namo į Kensingtono rūmus šeštadienį po transliacijos, jis buvo „labai piktas“ ant savo motinos, atskleidė Diana Simmons.
„Prasidėjo pragaras. Jis buvo įsiutęs... kad ji blogai kalbėjo apie jo tėvą, įsiutęs, kad ji paminėjo Hewittą... Jis pradėjo šaukti ir verkti, o kai ji bandė jį apkabinti, jis ją atstūmė.“
Nors kitą dieną Williamas atsiprašė savo motinos ir įteikė jai gėlių kaip atsiprašymo ženklą, Diana vis dar buvo įsitikinusi, kad interviu negrįžtamai sugadino jų santykius.
Ji ašaromis paklausė ponios Simmons: „Ką aš padariau savo vaikams?“
Apgavystės atskleidimas
Tyrimas atskleidė tikrąjį Bashiro apgaulės mastą – nustatyta, kad buvęs BBC žurnalistas parodė Charlesui Spenceriui suklastotas banko ataskaitas, kurios klaidingai rodė, kad asmenims yra mokama už princesės sekimą.
Išsigandęs Charlesas pristatė žurnalistą savo sesei Dianai.
Taip pat nustatyta, kad Bashiras tyčia žaidė princesės Dianos paranoja „kad ją šnipinėja“, sakydamas jai, kad ją stebi MI6. Jis net pateikė jai vadinamąjį „aborto kvitą“, atrodantį taip lyg Charlesas ir karališkoji auklė, Tiggy Legge-Bourke, turėjo romaną.
Nors Bashiras galiausiai prisipažino, kad parodė Charlesui Spenceriui suklastotas banko ataskaitas, dėka „Daily Mail“ ir „The Sunday Times“ žurnalistų darbo, jis tvirtino, kad Diana jų nematė.
Savais žodžiais Diana patikino BBC: „Martinas Bashiras man neparodė jokių dokumentų, nepateikė jokios informacijos, kurios nebūčiau anksčiau žinojusi.“
„Aš sutikau su interviu „Panorama“ be jokio nereikalingo spaudimo ir nesigailiu dėl šio klausimo.“ Žodis „ne“ buvo pabrauktas, kaip ir jos vardas.
Ponia Brown, kuri buvo artima Dianos patikėtinė, taip pat tvirtai tiki, kad princesė „nesigailėjo“ dėl interviu – nepaisant to, kad jis metė ilgą šešėlį ant jos sūnų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!