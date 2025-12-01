Paaiškėjo, ką darė princas Williamas išgirdęs, kad jo žmona serga vėžiu

Naujoje karališkoje biografijoje „The Windsor Legacy“ teigiama, kad 43 metų Velso princas 2024-aisiais norėjo atsitraukti nuo dalies savo karališkųjų pareigų. Kaip rašo leidinys „Daily Mail“, kuris gavo knygos ištrauką, jo prašymą atmetė sergantis tėvas.
Atsisuko į religiją
Biografas Robertas Jobsonas knygoje pažymi, kad tiek Williamas, tiek Middleton, kuriai taip pat 43-eji, „tapo labiau religingi“, susidūrę su itin sunkiu gyvenimo etapu.
„Nors anksčiau jis nebuvo žinomas kaip nuolatinis bažnyčios lankytojas, dabar Williamas lankosi pamaldose dažniau nei anksčiau, nors stengiasi tai daryti kuo privačiau“, – rašoma knygoje.
Anksčiau Williamas dalijosi naujienomis apie savo tėvo ir žmonos sveikatą, kai spalį pasirodė Eugene’o Levy laidoje „The Reluctant Traveler“.
Patvirtinęs, kad jo žmona pasveiko nuo vėžio, princas pavadino tai „puikiomis naujienomis“ ir pridūrė, kad ir tėvo kova su liga vyksta teigiama linkme.
„Viskas juda tinkama kryptimi – tai tik geros naujienos“, – sakė jis.
Dviguba vėžio diagnozė
Laidoje Williamas taip pat prisiminė, kaip Middleton diagnozė paveikė jų penkių asmenų šeimą. „Kartais pagalvoji: „Tai mums nenutiks, mums viskas bus gerai“, – kalbėjo princas. – „Manau, visi linkę tikėtis geriausio, reikia išlikti pozityviems. Bet kai tai nutinka tau, patenki į tikrai ne pačias geriausias vietas.“
Rugsėjį 76-erių Karalius Charlesas pasidalijo savo sveikatos naujienomis, sakydamas, kad „jam sekasi neblogai“.
Middleton chemoterapijos kursą baigė 2024 m. rugsėjį. Sausį ji paskelbė, kad vėžys yra remisijoje.
„Tęsiu susitelkimą į sveikimą“, – rašė ji išsamiame pareiškime. – „Kaip žino kiekvienas, kam teko susidurti su vėžio diagnoze, tam reikia laiko.“
Velso princesė jau grįžo prie savo karališkųjų pareigų. Visai neseniai ji ir Williamas šventė savo persikraustymą į Forest Lodge rezidenciją Vindzoro Didžiajame parke, surengdami privačią šventę vietos užeigoje.
Vienas šaltinis „The U.S. Sun“ teigė, kad šeima nusprendė persikelti norėdama palikti už nugaros Middleton 2024 m. kovo vėžio diagnozę.
„Persikraustymas suteikia jiems galimybę naujam startui, naujam gyvenimo skyriui – progai palikti kai kuriuos skaudesnius prisiminimus praeityje“, – sakė šaltinis apie trijų vaikų mamą.
