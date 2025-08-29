Į viešumą lenda skandalingos Ievos Voveris šeimos gyvenimo detalės: aiškėja, kodėl galėjo palikti JAV

Užsienio žiniasklaida neslepia – kalbama ir apie dokumentų klastojimą, ir apie pinigų pervedimus į Lietuvą.
Tragedija, kuri sukrėtė Ameriką
2022-ųjų gruodį JAV tarptautiniame greitkelyje įvyko siaubinga nelaimė. Sunkvežimis, priklausęs Ilinojuje registruotai bendrovei „Triton Logistics“, rėžėsi į vakarėlių autobusą. Susidūrimas pražudė tris žmones – brolius Jontae Russellą, X’zavierą Evansą ir Montią Bouie. Dar apie 20 keleivių buvo sužeisti.
Šioje istorijoje figūruoja ir lietuvio Andriaus Voverio pavardė – jis yra „Triton Logistics“ savininkas. Kaip teigiama žiniasklaidos priemonėse „10 On Your Side“ ir „Myfox8“ federaliniame teisme užregistruotas net 5,3 mln. JAV dolerių ieškinys, o vėliau sekė dar vienas – 10 mln. dolerių vertės.
Melas tyrėjams ir suklastoti dokumentai
Anot žiniasklaidos priemonėse „10 On Your Side“, avarijos metu sunkvežimį vairavęs Danielis Crameris policijai tvirtino, kad turi pakaitinį vairuotoją. Vėliau paaiškėjo, jog tai buvo melas. Dar daugiau – amerikiečių žurnalistai nustatė, kad „Triton Logistics“ klastojo darbo apskaitos žurnalus, siekdama sudaryti įspūdį, kad vairuotojai ilsisi, nors iš tiesų dirbo be poilsio.
Skandalą dar labiau įplieskė faktas, kad fiktyvaus pakaitinio vairuotojo duomenys buvo tvarkomi per Lietuvoje veikusį duomenų centrą.
Milijonai – prabangai ir nekilnojamajam turtui
Ieškinyje taip pat teigiama, kad A. Voveris kartu su žmona Ieva įmonės pelną naudojo ne verslo stiprinimui, o prabangos pirkiniams. Uždirbti pinigai esą virto nekilnojamojo turto sandoriais, „Lamborghini“ ir „Bentley“ automobiliais bei prabangiomis atostogomis.
Vėliau, kaip skelbia užsienio žiniasklaida, dalis finansų buvo perkelta į Lietuvą – siekiant apsaugoti turtą nuo galimų teismo sprendimų JAV.
Užsienio žiniasklaidos paviešinti dokumentai atskleidė šokiruojančias detales – visa schema buvo organizuota per Lietuvoje veikusį duomenų centrą. „10 On Your Side“ žurnalistai dar vasarį surado tariamą pakaitinį vairuotoją Dwayne’ą Sykesą. Paaiškėjo, kad lemtingą avarijos naktį jis nė nedirbo „Triton Logistics“ – jau kelias savaites buvo pasitraukęs iš įmonės, o tuo metu ramiai sėdėjo savo namuose Hamptone. Vyras atvirai patvirtino kalbas apie suklastotus vairuotojų darbo žurnalus.
Dar viena skandalinga detalė – ieškinyje nurodoma, kad A. Voveris su žmona Ieva iš įmonės pelno ne tik prabangiai leido laiką, bet ir investavo į milijoninės vertės nekilnojamąjį turtą, įsigijo „Lamborghini“ bei „Bentley“, keliavo po egzotines šalis. Galiausiai dalis „Triton Logistics“ pinigų buvo perkelta į Lietuvą – anot ieškinio, siekiant išsisukti nuo galimų JAV teismo sprendimų.
Kas laukia toliau?
Nepaisant visų tyrėjams pateiktų įrodymų apie suklastotus žurnalus ir netikrus pakaitinius vairuotojus, kol kas „Triton Logistics“ sulaukė tik vienos oficialios sankcijos – 36 tūkst. dolerių baudos už pažeidimus.
Visgi didieji ieškiniai dar tik laukia savo eigos. Transporto priemonės vairuotojo bylos nagrinėjimo data teisme dar nenustatyta.
Tuo tarpu Voverių šeima tyliai išsikraustė iš JAV.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!