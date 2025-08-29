Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Neįtikėtina avarija Kalifornijoje: gelbėtojai liko apstulbę

2025-08-29 10:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 10:01

Kalifornijos gelbėtojai, atvykę į avarijos vietą Bursono apylinkėse, išvydo vaizdą, primenantį praėjusio amžiaus pabaigos laikus. Automobilis buvo taip smarkiai sumaitotas, kad atrodė neįmanoma, jog kas nors galėjo išgyventi. Tačiau didžiausia staigmena laukė viduje – ten nebuvo nieko. Vairuotojas iš įvykio vietos tiesiog dingo.

Automobilio avarijos nuotraukos (nuotr. Organizatorių)

0

Automobilis po smūgio į pakelės griovį ir medžius virto metalo laužo krūva, kurią atpažinti galėjo tik tikras specialistas.

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Anot aprašymo, iš kelių salono detalių galima spėti, kad tai buvo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio „Honda Civic“.

Būtent tokio amžiaus automobiliuose po stiprių avarijų ir būdavo galima išvysti tokį totalų suniokojimo lygį, kokio šiuolaikiniuose automobiliuose beveik nebepamatysi.

Gelbėtojus nustebino ne tik automobilio būklė, bet ir vairuotojo dingimas. „Ugniagesiai ryte reagavo į pranešimą apie automobilį, kuris atsitrenkė į medį ir nulėkė nuo kelio.

Vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino, ir mes nesuprantame, kaip kas nors po tokios avarijos galėjo tiesiog atsistoti ir išeiti“, – socialiniuose tinkluose nuostabos neslėpė Kalavero apygardos ugniagesių tarnyba.

Įvykio vietoje nebuvo rasta jokių kraujo ar kitų sužalojimų pėdsakų.

Vienintelis paaiškinimas galėtų būti neįtikėtina sėkmė. Panašu, kad pagrindiniai smūgiai teko kitoms automobilio dalims, o vairuotojo vieta liko santykinai nepažeista. Vis dėlto, tai yra reta išimtis.

