„Honda“ sukritikavo investuojančius į elektromobilius: „Jie yra priemonė, o ne galutinis tikslas“

Siekiant sumažinti anglies dvideginio emisijas, daugelis automobilių gamintojų pasirinko strategiją pereiti prie išskirtinai elektrinių modelių gamybos. Vis dėlto, pastaruoju metu kai kurie iš jų keičia planus, nes pirkėjų susidomėjimas elektromobiliais neauga taip sparčiai, kaip tikėtasi. Kiti, kaip antai „Toyota“ buvusio vadovo Akio Toyodos lūpomis, nuo pat pradžių teigė, kad elektromobiliai nėra vienintelis išsigelbėjimas.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Dabar savo kolegai antrina dar vienas Japonijos automobilių gamintojas – „Honda“. Kompanijos atstovai teigia, kad elektromobiliai yra ne tikslas, o tik priemonė jam pasiekti.
„Baterijomis varomi elektromobiliai nėra galutinis tikslas. Geresni elektromobiliai yra kelias siekiant anglies dvideginio neutralumo, tačiau nebūtinai pats geriausias kelias“, – teigia Jay Josephas, „Honda“ Australijos padalinio vadovas.
„Elektromobilių technologijos toliau tobulės, mes patys dirbame su kietojo būvio baterijomis. Tačiau privalome prisiminti, kad pagrindinis tikslas yra anglies dvideginio neutralumas, o ne patys elektromobiliai. Jie yra akivaizdus sprendimas trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu, bet mes vystysime ir kitas technologijas“, – pridūrė jis.
Viena iš alternatyvių krypčių, pasak J. Josepho, yra automobiliai su vandenilio kuro elementais. „Honda“ priklauso nedidelei grupei gamintojų, kurie vis dar plėtoja šią technologiją. Tiesa, kiti didieji žaidėjai, tokie kaip „Stellantis“ ir „Renault“ grupė, neseniai vandenilį pavadino kaip technologinę aklavietę, nutraukė šios technologijos vystymą. Pasak „Stellantis“ vadovo Jeano-Philippe'o Imparato, vandenilinių automobilių rinka yra „nišinė, neturinti vilčių pasiekti pelningumą vidutiniu laikotarpiu“.
Kita „Honda“ matoma kryptis – sintetiniai degalai. Šioje srityje pastaraisiais metais labiausiai pasižymėjo „Porsche“, Čilėje pastačiusi bandomąją sintetinių degalų gamyklą. Joje iš oro surenkamas CO2, kuris, sujungus jį su vandeniliu, paverčiamas itin švariu skystu kuru, tinkamu naudoti dabartiniuose benzininiuose varikliuose.
Vis dėlto „Honda“ neatsisako ir elektromobilių bei planuoja plėsti jų gamą. Tačiau ne kaip hibridų pakaitalą. „Nors apie elektromobilius dabar daug kalbama, realybė tokia, kad klientai renkasi hibridus“, – teigia „Honda“ Australijos automobilių padalinio vadovas Robertas Thorpas.
„Manome, kad elektromobiliai ateityje atliks svarbų vaidmenį, tačiau hibridai išliks ta technologija, kuri tenkins masinio pirkėjo poreikius artimiausius dvejus ar trejus metus. Realistiškai vertinant, visureigių segmente vis dar absoliučiai dominuoja modeliai su vidaus degimo varikliais“, – pridūrė jis.
Tiesa, tiek vandenilio gamybai, tiek sintetiniams degalams pagaminti reikalinga elektros energija. Ir jei jau turime elektrą, paprasčiausias būdas ją panaudoti – įkrauti į elektromobilio bateriją, užuot iš jos gaminus vandenilį, o iš jo – vėl elektrą automobiliui varyti. Tačiau sintetiniai degalai turi vieną esminį pranašumą: jiems nereikia naujos infrastruktūros ir jie gali sumažinti jau eksploatuojamų automobilių anglies dvideginio pėdsaką. o to elektromobiliai padaryti negali.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!