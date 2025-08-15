Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Honda“ sukritikavo investuojančius į elektromobilius: „Jie yra priemonė, o ne galutinis tikslas“

2025-08-15 15:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 15:16

Automobiliai gali būti varomi vandeniliu arba sintetiniais degalais, teigia „Honda“ Australijos padalinio generalinis direktorius. Pasak jo, elektromobiliai yra įrankis pasiekti norimus rezultatus, tačiau ne galutinis tikslas.

Honda (nuotr. SCANPIX)
25

Automobiliai gali būti varomi vandeniliu arba sintetiniais degalais, teigia „Honda“ Australijos padalinio generalinis direktorius. Pasak jo, elektromobiliai yra įrankis pasiekti norimus rezultatus, tačiau ne galutinis tikslas.

REKLAMA
0

Siekiant sumažinti anglies dvideginio emisijas, daugelis automobilių gamintojų pasirinko strategiją pereiti prie išskirtinai elektrinių modelių gamybos. Vis dėlto, pastaruoju metu kai kurie iš jų keičia planus, nes pirkėjų susidomėjimas elektromobiliais neauga taip sparčiai, kaip tikėtasi. Kiti, kaip antai „Toyota“ buvusio vadovo Akio Toyodos lūpomis, nuo pat pradžių teigė, kad elektromobiliai nėra vienintelis išsigelbėjimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Honda Civic“ automobilių paroda Vilniuje
(25 nuotr.)
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Honda Civic“ automobilių paroda Vilniuje

Dabar savo kolegai antrina dar vienas Japonijos automobilių gamintojas – „Honda“. Kompanijos atstovai teigia, kad elektromobiliai yra ne tikslas, o tik priemonė jam pasiekti.

REKLAMA

„Baterijomis varomi elektromobiliai nėra galutinis tikslas. Geresni elektromobiliai yra kelias siekiant anglies dvideginio neutralumo, tačiau nebūtinai pats geriausias kelias“, – teigia Jay Josephas, „Honda“ Australijos padalinio vadovas.

„Elektromobilių technologijos toliau tobulės, mes patys dirbame su kietojo būvio baterijomis. Tačiau privalome prisiminti, kad pagrindinis tikslas yra anglies dvideginio neutralumas, o ne patys elektromobiliai. Jie yra akivaizdus sprendimas trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu, bet mes vystysime ir kitas technologijas“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Viena iš alternatyvių krypčių, pasak J. Josepho, yra automobiliai su vandenilio kuro elementais. „Honda“ priklauso nedidelei grupei gamintojų, kurie vis dar plėtoja šią technologiją. Tiesa, kiti didieji žaidėjai, tokie kaip „Stellantis“ ir „Renault“ grupė, neseniai vandenilį pavadino kaip technologinę aklavietę, nutraukė šios technologijos vystymą. Pasak „Stellantis“ vadovo Jeano-Philippe'o Imparato, vandenilinių automobilių rinka yra „nišinė, neturinti vilčių pasiekti pelningumą vidutiniu laikotarpiu“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Honda Prelude prototipas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Honda Prelude prototipas

Kita „Honda“ matoma kryptis – sintetiniai degalai. Šioje srityje pastaraisiais metais labiausiai pasižymėjo „Porsche“, Čilėje pastačiusi bandomąją sintetinių degalų gamyklą. Joje iš oro surenkamas CO2, kuris, sujungus jį su vandeniliu, paverčiamas itin švariu skystu kuru, tinkamu naudoti dabartiniuose benzininiuose varikliuose.

REKLAMA

Vis dėlto „Honda“ neatsisako ir elektromobilių bei planuoja plėsti jų gamą. Tačiau ne kaip hibridų pakaitalą. „Nors apie elektromobilius dabar daug kalbama, realybė tokia, kad klientai renkasi hibridus“, – teigia „Honda“ Australijos automobilių padalinio vadovas Robertas Thorpas.

„Manome, kad elektromobiliai ateityje atliks svarbų vaidmenį, tačiau hibridai išliks ta technologija, kuri tenkins masinio pirkėjo poreikius artimiausius dvejus ar trejus metus. Realistiškai vertinant, visureigių segmente vis dar absoliučiai dominuoja modeliai su vidaus degimo varikliais“, – pridūrė jis.

Tiesa, tiek vandenilio gamybai, tiek sintetiniams degalams pagaminti reikalinga elektros energija. Ir jei jau turime elektrą, paprasčiausias būdas ją panaudoti – įkrauti į elektromobilio bateriją, užuot iš jos gaminus vandenilį, o iš jo – vėl elektrą automobiliui varyti. Tačiau sintetiniai degalai turi vieną esminį pranašumą: jiems nereikia naujos infrastruktūros ir jie gali sumažinti jau eksploatuojamų automobilių anglies dvideginio pėdsaką. o to elektromobiliai padaryti negali.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų