Ilka Adams apie antrąjį nėštumą, dukros reakciją ir išmoktą pamoką: „Vienas svarbiausių dalykų tėvams“

Antrojo vaikelio besilaukianti I. Adams sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt ir papasakoti, kokiomis nuotaikomis šiandien gyvena.
Keli dalykai Ilkai kelia nerimą
Kaip teigė moteris, žinia apie šeimos pagausėjimą į jų namus atnešė itin daug džiaugsmo. Visgi Ilka neslepia – antrasis nėštumas nėra mažiau jaudinantis nei pirmasis.
„Visi sako, kad su antruoju vaiku bus mažiau streso, nes jau daug dalykų esu išmokusi. Bet kažkodėl šįkart jaudinuosi labiau. Kadangi jau turime dukrą, labai noriu, kad gimus broliui arba sesei, ji nesijaustų gaunanti mažiau rūpesčio ar dėmesio, tad vis svarstau, kaip reikės viską planuotis. Pagalvojau net apie tai, kad labai norėčiau, jog gimus vaikeliui ir svečiams atvykus mūsų aplankyti, jie pirmiausia teirautųsi, kaip sekasi Adrianai.
Žinoma, vis svarstau ir kaip reikės viską suspėti, balansuoti ties dviem vaikais, bet tuo pačiu raminu save, kad atėjus tam momentui, viskas susiklostys gerai. Galų gale, juk negaliu visko suplanuoti – tikrai atsiras dalykų, kurių numatyti iš anksto yra neįmanoma“, – savo mintimis dalijosi I. Adams.
Kaip pasakojo Ilka, antrasis nėštumas jos dienotvarkės kol kas nepakoregavo. Nors pirmasis trimestras atėmė daug jėgų, moteris džiaugiasi vėl sugrįžusia energija.
„Nors pirmąjį trimestrą išvengiau pykinimų, bet jaučiau labai didelį nuovargį, negalėjau daryti to, ko noriu. Bet dabar visa energija sugrįžo – noriu sportuoti, judėti, dirbti. Kalbant apie darbus, planuoju tai daryti tol, kol tik galėsiu. Tikrai neketinu ilsėtis, kur kas geriau jaučiuosi tada, kai kažką veikiu“, – šyptelėjo ji.
Iš dukros sulaukė klausimo
Ilka ir Andrius jau augina dukrą, judviejų pirmagimei Adrianai – penkeri. Pasidomėjus, kaip ji reagavo į žinią apie šeimos pagausėjimą, I. Adams atskleidė, kad mergaitei kilo tam tikrų klausimų.
„Kai perteikėme Adrianai šią žinutę, ji labai džiaugėsi. Bet po kelių dienų pasakė: mama, bet tu neturi pilvuko, nesuprantu, iš kur bus tas vaikas, – juokėsi I. Adams. – Aiškinau jai, kad pilvukas augs po truputį. Telefone atsisiunčiau programėlę, kur yra labai aiškiai rodoma, kaip kiekvieną savaitę keičiasi vaisius.
Ėmiau jai tai rodyti ir pamačiau, kaip stipriai ji pradėjo laukti. Dabar vis prašo duoti telefoną, nori parodyti tai draugams. Kadangi vaikelis gims po Šv. Kalėdų, pasakiau, kad tai bus mums kalėdinė dovana“, – pasakojo pašnekovė.
O kaip žinią apie pagausėsiančią šeimą Ilka pranešė vyrui Andriui? Moteris pasakojo, kad viskas įvyko vieną pirmadienio rytą.
„Man pačiai tai buvo siurprizas. Mes labai norėjome vaikelio, bet aš buvau visiškai atsipalaidavusi – nebuvau iš tų moterų, kuri kiekvieną mėnesį sekė ciklą, skaičiavo dienas ir panašiai. Žiūrėjau į tai labai ramiai. Tiesiog tikėjau, kad šiemet pavys, nes labai norėjau pagimdyti dar iki 40-imt.
Vieną sekmadienį pradėjau jaustis kažkaip kitaip, bet nusprendžiau palaukti ryto. Tuomet atsikėlusi pasidariau testą ir pamačiusi iškart nubėgau pas Andrių bei pranešiau, kad turiu rytinę staigmeną. Žinoma, vyrams reikia laiko suvokti tokias naujienas, bet jis labai apsidžiaugė. Andrius ir buvo tas iniciatorius, kuris vis pasakydavo, kad gal mums jau tikrai reikia antrojo vaiko“, – kalbėjo ji.
Auginama pirmagimę suprato svarbų dalyką
Pokalbio metu Ilka atskleidė, kad didžiausia pamoka, kurią ji išmoko augindama dukrą Adrianą yra kantrybės svarba. Pašnekovės teigimu, tai labai svarbu kuriant santykį su vaikais.
„Kai tėvai nepraranda kantrybės ir sugeba įvairiose situacijose išlaikyti ramų toną bei nekelti balso, tuomet vaikai labai gerai reaguoja į viską, ką jiems sakai. Tai svarbu ir leidžiant laiką su vaikais. Pavyzdžiui, aš pradėjau įtraukti Adrianą į maisto gaminimą. Nors tai iš tikrųjų užtrunka, bet džiaugiuosi jos akyse matydama džiaugsmą, netgi augantį pasitikėjimą savimi. Kantrybė – vienas svarbiausių dalykų tėvams“, – įsitikinusi moteris.
Ilka džiaugiasi ir tuo, kad juodu su vyru Andriumi turi itin panašų požiūrį į vaikų auklėjimą. Anot moters, nėra gerai, kai vienas iš tėvų šeimoje būna griežtesnis, o kitas – viską atžaloms leidžiantis.
„Griežtumo klausimu pas mus yra labai geras balansas, su Andriumi turime panašius moralės standartus. Pavyzdžiui, jeigu jis sako, kad Adriana tądien valgė pakankamai saldumynų ir nusprendžia nebeduoti, aš su tuo sutinku, nebedarome to kartu.
Žinoma, aš, kaip moteris, galbūt esu labiau rūpestinga kasdieniuose ritualuose, o Andrius labiau mėgsta su ja važinėti dviračiu, žaisti krepšinį ir užsiimti kitomis veiklomis. Bet abu suteikiame jai meilės, sutariame disciplinos klausimu ir tuo labai džiaugiuosi“, – pasakojo I. Adams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!