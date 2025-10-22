Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Keleivių srautas per Rygos oro uostą šiemet nepakito

2025-10-22 16:58 / šaltinis: BNS
2025-10-22 16:58

Rygos oro uostas pranešė per tris šių metų ketvirčius aptarnavęs apytikriai 5,34 mln. keleivių – maždaug tiek kiek ir prieš metus.

„Air Baltic“ (nuotr. SCANPIX)

Rygos oro uostas pranešė per tris šių metų ketvirčius aptarnavęs apytikriai 5,34 mln. keleivių – maždaug tiek kiek ir prieš metus.

0

Apie 80 proc. jų buvo tiesioginių skrydžių keleiviai (4,25 mln.), o 20 proc. – tranzitiniai keleiviai (1,09 mln.).

Skrydžių padaugėjo 1 proc. iki 47,7 tūkst., gabentų krovinių – 7 proc. iki 14,2 tūkst. tonų.

Daugiau kaip pusė visų keleivių pasinaudojo „Air Baltic“, beveik ketvirtadalis – „Ryanair“ paslaugomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Populiariausios skrydžių tikslo šalys buvo Vokietija, Jungtinė Karalystė, Suomija, Ispanija, o populiariausi miestai – Londonas, Helsinkis, Oslas, Stokholmas.

Praėjusį mėnesį aptarnauta 630 tūkst. keleivių – 5 proc. mažiau nei pernai rugsėjį, skrydžių sumažėjo 1,2 proc. iki 5697.

2024-aisiais didžiausias Baltijos šalyse oro uostas sulaukė 7,12 mln. keleivių – 7 proc. daugiau nei užpernai, o šiemet jų tikisi pritraukti 7,4 milijono.

