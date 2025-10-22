Keleivių srautas per Rygos oro uostą šiemet nepakito

Apie 80 proc. jų buvo tiesioginių skrydžių keleiviai (4,25 mln.), o 20 proc. – tranzitiniai keleiviai (1,09 mln.).
Skrydžių padaugėjo 1 proc. iki 47,7 tūkst., gabentų krovinių – 7 proc. iki 14,2 tūkst. tonų.
Daugiau kaip pusė visų keleivių pasinaudojo „Air Baltic“, beveik ketvirtadalis – „Ryanair“ paslaugomis.
Populiariausios skrydžių tikslo šalys buvo Vokietija, Jungtinė Karalystė, Suomija, Ispanija, o populiariausi miestai – Londonas, Helsinkis, Oslas, Stokholmas.
Praėjusį mėnesį aptarnauta 630 tūkst. keleivių – 5 proc. mažiau nei pernai rugsėjį, skrydžių sumažėjo 1,2 proc. iki 5697.
2024-aisiais didžiausias Baltijos šalyse oro uostas sulaukė 7,12 mln. keleivių – 7 proc. daugiau nei užpernai, o šiemet jų tikisi pritraukti 7,4 milijono.