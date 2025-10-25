Dėl balionų – beveik 7 tūkst. keleivių įkalinti oro uostuose: pasakoja, ką teko išgyventi

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
„Turėjom vakar išvykti į Turkiją, Antaliją, bet skrydį atidėjo 13 val., šiandien vėl atidėtas 4 val. laukiam sumaišty, nežinom, kas bus“, – chaosą išgyvenęs savo patirtimi dalijasi plaukų stilistas Karolis Murauskas.
Gyventojai pasakoja, ką teko išgyventi
„Liūdna ir apmaudu, laukėme eilėje, sakė, išrašys viešbučio vaučerius, jų pritrūko“, – pasakoja keleivė
„Viešbutį nakvynei, laukėm valandas, stovėjom, negavome“, – guodžiasi moteris.
„Skridau iš Tenerifės atostogų su kolektyvu kitų atostogų. Turėjau nusileisti Kaune vakar, gavosi, kad nusileidau Rygoje, iš jos su draugais susimetėm ir atvažiavome į Vilnių“, – nurodo gyventojas.
„Mes į Lutoną skrendame su drauge, nežinome, kas vyko, kas buvo, dar 4 val. laukti“, – sako mergina.
Praneša, kiek skrydžių buvo paveikti
Vilniaus oro uoste 9 skrydžiai buvo atšaukti, 12 nukreipti, o dar 16 pavėlinti, Kaune 2 nukreipti ir vienas atšauktas.
„Praneša neatpažintų skraidančių objektų koncentraciją, sudaro planą, kad reikia uždaryti oro erdvę. Vakar naktį tikrai buvo didžiulė grėsmė oro uostui, didelis srautas į Kauno oro uosto kryptį“, – nurodo Oro uostų departamento direktorius Vidas Kšanas.
Sutrikus iš viso 40-čiai skrydžių, beveik pusseptinto tūkstančio keleivių patyrė nepatogumų. Iš Turkijos skridusiam lėktuvui nusileidus Katovicuose Lenkijos pietuose, namo lietuviai vyksta autobusais per visą Lenkiją. Visiems norintiems Vilniuje net kelionių agentūros nerado vietų viešbučiuose.
„Pasiūlė viešbučius, bet gavo viename 20 kambarių, kitame 9, o paskui sako, pasirūpinkite kaip norit“, – pasakoja plaukų stilistas.
„Kiekviena šalis turi savo bėdas, Belgijoje, Briuselyje nuolat streikuoja, skrydžiai iš vakaro atšaukiami, nes sugalvojo streikuoti, sugriūna logistika“, – sako europarlemantaras Paulius Saudargas.
„Būdų kaip priversti kaimyninę valstybę, kuri bendradarbiaudama su Rusija nori mums tik blogo? Sienų kontrolė griežtesnė. 10 balionų – 10 dienų uždaryta siena, tada supras“, – priduria kitas europarlamentaras Petras Auštrevičius.
NKVC atskleidė kiek iš viso balionų pateko į Lietuvą
Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo teigimu, penktadienio vakarą į Lietuvą įskrido iki 100 kontrabandinių balionų ir jie esą artėjo link Vilniaus ir Kauno keldami pavojų lėktuvams.
„Tai sunkus krovinys, jų gali būti ne vienas, būna ne 50 kg, turėjome balionų kombinacijų– 4-6 balionai, 200-300 kg. krovinys, būtų fatališkos pasekmės orlaiviui.
Šios nakties nuostoliai, kiek girdėjome iš Lietuvos oro uostų, 17 tūkst. bet tai tik dalis nuostolių, reikėtų atsižvelgti, kokius nuostolius patiria avialinijų kompanijos, nuostoliai didžiuliai keleiviams“, – sako Krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Dėl kontrabandinių balionų antplūdžio Lietuvos Sienos apsaugos tarnyba nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vidurdienio uždarė ir abu veikusius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
„Saugumo požiūriu, turimos informacijos, sienos apsaugos požiūriu, ne pirmas atvejis, tie patys kriterijai, o pagrindinis – šalies saugumo – užtikrinimas buvo taikomi ir šįkart“, – pažymi Sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis.
Vilniaus oro uostas šią savaitę dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus jau buvo uždarytas naktį iš antradienio į trečiadienį. Tuomet buvo sutrikdyti 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, buvo uždaryti ir pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
