TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokuratūra kreipėsi į teismą dėl Vilniaus savivaldybės sutarties su „Darnu Group“

2025-10-10 15:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-10 15:18

Prokuratūra kreipėsi į teismą ginčydama Vilniaus savivaldybės ir nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Darnu Group“ valdomos įmonės sudarytą sutartį dėl apgyvendinimo, pagal kurią įsigyta 2,5 tūkst. eurų vertės paslaugų, skelbia „Verslo žinios“. Anot prokurorės, miestas negalėjo įsigyti paslaugų iš bendrovės, kurios akcininkė „MG grupė“ yra nuteista politinės korupcijos byloje. 

Prokuratūra

Prokuratūra kreipėsi į teismą ginčydama Vilniaus savivaldybės ir nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Darnu Group" valdomos įmonės sudarytą sutartį dėl apgyvendinimo, pagal kurią įsigyta 2,5 tūkst. eurų vertės paslaugų, skelbia „Verslo žinios". Anot prokurorės, miestas negalėjo įsigyti paslaugų iš bendrovės, kurios akcininkė „MG grupė" yra nuteista politinės korupcijos byloje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Generalinė prokuratūra portalą informavo, kad viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimų, todėl kreipėsi į teismą, kad sutartis tarp „Darnu Group“ įmonės „DG Horeca“, kuri sostinės Viršuliškėse, šalia „SEB arenos“, valdo viešbutį „Urbihop“, ir Vilniaus savivaldybės būtų pripažinta negaliojančia.

Prokurorė teisme prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau Vilniaus apygardos teismas prašymo netenkino.

„Darnu Group“ generalinės direktorės Sigita Survilaitės teigimu, prokuratūra nurodė, kad „DG Horeca“ iš konkurso turėjo būti pašalinta dėl vienos iš „Darnu Group“ akcininkių – „MG grupės“ – teistumo už korupcinio pobūdžio nusikaltimą. 

Jos teigimu, pagal sutartis Vilniaus savivaldybė iš įmonės įsigijo apgyvendinimo paslaugų už apytiksliai 2,5 tūkst. eurų. 

Savivaldybės komunikacijos specialistas Irmantas Kuzas portalui sakė, jog sostinė su „DG Horeca“ 2024 m. pavasarį sutartį sudarė dėl žmonių apgyvendinimo ekstremalios situacijos atveju. 

Ieškinio savivaldybė sulaukė spalio pradžioje.

„Verslo žinios“ skelbia, jog, pagal Centriniame viešųjų pirkimų portale viešai skelbiamą sutartį su „DG Horeca“, ji sudaryta 36 mėnesių laikotarpiui, o iš viso galima įsigyti paslaugų už ne daugiau kaip 300 tūkst. eurų, įskaitant mokesčius.

