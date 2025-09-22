Virš 70 žurnalistų prašo generalinės prokurorės peržiūrėti komunikaciją

Paskelbtame kreipimesi žiniasklaidos atstovai reiškia protestą dėl Generalinės prokuratūros „pasikartojančių, sistemiškumo požymių turinčių žalingų veiksmų, kuomet ignoruojamos žurnalistų užklausos“.
Anot žurnalistų, nesilaikant Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimų prokuratūra vilkina informacijos pateikimą arba ji teikiama neišsami, nesilaikant nuoseklių aiškių kriterijų, piktnaudžiaujant ikiteisminio tyrimo paslapties institutu.
Su tokia komunikacijos praktika žurnalistai teigia susiduriantys ne pirmus metus ir daug kartų informavę apie tai prokuratūros vadovybę.
Paskutiniu stimulu kreiptis į Generalinę prokuratūrą tapo LRT Tyrimų skyriaus ir užsienio partnerių „Fronstory.pl“, „VSquare“, „Re:Baltica“, „The Insider“, „Delfi Estonia“ patirtis, kai žiniasklaidos užklausų pagrindu prokuratūra paviešino informaciją apie tarptautinį padegamųjų siuntų ikiteisminį tyrimą.
Šie klausimai jai kilo po to, kai Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pranešė teisėsaugą sulaikius asmenų grupę, kuri įvairiose Europos valstybėse planavo įvykdyti keturis teroro aktus, susijusius su padegamaisiais užtaisais „DHL“ ir „DPD“ bendrovių siuntose.
Kaip rašė BNS, pranešimą žiniasklaidai apie pažangą padegamųjų siuntų ikiteisminiame tyrime Generalinė prokuratūra išplatino prieš pat darbo pabaigą. Pranešimas išsiųstas po to, kai, pasak LRT tyrimų skyriaus žurnalistės Indrės Makaraitytės, prokuratūrai buvo išsiųsti paskutiniai klausimai apie įtariamųjų sulaikymus Estijoje ir vos kelios minutės po to, kai sulaukta identiškų pranešimo spaudai turiniui atsakymų.
„Sąmoningai, žinant apie tarptautinės žurnalistų komandos vykdomą tyrimą, žurnalistų užklausos ir su jomis susijusi informacija buvo pateikta kaip Generalinės prokuratūros komunikacijos iniciatyva, taip ne tik pakenkiant žurnalistų darbui ir jų reputacijai, bet ir klaidingai informuojant visuomenę apie Generalinės prokuratūros paskleistos informacijos atsiradimo aplinkybes“, – teigia žurnalistai.
„Manome, kad tokiu elgesiu paminami demokratijos, žodžio laisvės principai, menkinamas žurnalistų darbas, trukdoma profesionalioms žurnalistų pastangoms surinkti bei visuomenei pateikti išsamią, patikrintą ir tikslią informaciją, skatinamas nepasitikėjimas valstybės institucija“, – nurodoma kreipimesi į prokuratūrą.
Pasak žurnalistų, šitoks tolesnis Generalinės prokuratūros ir jos ilgametės Komunikacijos skyriaus vadovės Elenos Martionienės bendravimas su žiniasklaida yra „netoleruotinas ir nesuderinamas su atvira, patikima, etiška, geranoriška institucijos veikla ir bendradarbiavimu“.
Dėl to žiniasklaida reikalauja paaiškinti šią situaciją LRT ir visuomeninio transliuotojo užsienio partneriams, užtikrinti, kad Generalinė prokuratūra laikytųsi įstatymuose nustatytų terminų atsakyti į žurnalistų užklausas, nepiktnaudžiautų ikiteisminio tyrimo slaptumo institutu, įtvirtintų atsakomybės mechanizmus už informacijos vilkinimą ar slėpimą.
Kreipimąsi pasirašė 72 žurnalistai ir redaktoriai iš 21-os žiniasklaidos organizacijos bei Lietuvos žurnalistų profesionalų asociacija. Tarp pasirašiusiųjų yra keturi naujienų agentūros BNS žurnalistai.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė praėjusią savaitę neigė žinojusi apie žurnalistų atliekamą tyrimą, o sprendimą pateikti išsamią informaciją apie padegamąsias siuntas priėmė įsitikinusi, kad tai nepakenks ikiteisminiam tyrimui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!