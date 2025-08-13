Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje šešiems asmenims pateikti kaltinimai sabotažu ir darbu „užsienio žvalgybos tarnyboms“

2025-08-13 17:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 17:52

Lenkijos nacionalinė prokuratūra trečiadienį pranešė pateikusi kaltinimus trims lenkams ir trims baltarusiams dėl įtariamų sabotažo veiksmų „užsienio žvalgybos tarnybų naudai“.

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos nacionalinė prokuratūra trečiadienį pranešė pateikusi kaltinimus trims lenkams ir trims baltarusiams dėl įtariamų sabotažo veiksmų „užsienio žvalgybos tarnybų naudai“.

Prokurorai nenurodė, kokia šalis atsakinga už grupuotės veiklą.

Tačiau prokuratūros atstovas spaudai Przemyslawas Nowakas sakė AFP, kad vienas iš įtariamųjų, Stepanas K., anksčiau buvo kaltinamas sabotažo aktų vykdymu Rusijos žvalgybos užsakymu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Asmenims pateikti kaltinimai „organizavus ir vykdžius sabotažo aktus Lenkijos Respublikos teritorijoje, prekyba ginklais, narkotikais ir kitomis nusikalstamomis veikomis“, sakoma prokurorų pareiškime.

Jame priduriama, kad užsienio agentų tikslas buvo „sukelti visuomenėje neramumus ir sukurti valstybės valdžios institucijų bejėgiškumo jausmą vykdant diversinius ir sabotažo aktus“.

Įtariama, kad grupė dalyvavo dviejuose užsienio žvalgybos tarnybų užsakytuose sandėlių padegimuose Gdanske ir Varšuvos priemiestyje Markuose.

Pasak P. Nowako, šie asmenys taip pat įtariami ginklų ir narkotikų gabenimu iš Ukrainos į Lenkiją.

„Nuo tada, kai Ukrainoje prasidėjo plataus masto karas, neabejotinai pastebėjome tokių atvejų didėjimo tendenciją“, – sakė jis, kalbėdamas apie tyrimus, susijusius su užsienio agentais.

Praėjusį mėnesį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas žurnalistams sakė, kad Lenkija iki šiol sulaikė 32 asmenis, įtariamus „bendradarbiavimu su Rusijos žvalgybos tarnybomis“.

Sulaikytas Kazachstano pilietis

Kazachstano gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad Lenkijoje buvo sulaikytas ir apkaltinas šnipinėjimu vienas jos darbuotojas.

Gynybos ministerija Astanoje per „Telegram“ pranešė galinti patvirtinti, kad „Lenkijos teisėsaugos institucijos sulaikė Kazachstano karinio atašė biuro darbuotoją“.

Lenkijos saugumo tarnyba ABW anksčiau teigė, kad liepos 30 d. buvo sulaikytas „vienos iš Azijos šalių, įkurtų po Sovietų Sąjungos žlugimo, pilietis“.

„Jis buvo identifikuotas kaip karinės žvalgybos pareigūnas, veikiantis su diplomatine priedanga vienoje iš Europos šalių“, – sakoma tuometiniame ABW pareiškime.

„Jis vykdė žvalgybinę veiklą, kuri kėlė grėsmę Lenkijos Respublikos ir sąjungininkų karinių struktūrų saugumui“, – sakė ABW, pridurdama, kad jis buvo suimtas trims mėnesiams.

ABW iš karto neatsakė į AFP paklausimą, ar minėtas vyras yra Kazachstano gynybos ministerijos darbuotojas.

