TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Svarbi žinia vykstantiems į Lenkiją: pasieniečiai ragina į tai atkreipti dėmesį

2025-08-08 09:25 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 09:25

Fiziniams asmenims, šį savaitgalį planuojantiems vykti į Lenkiją lengvaisiais automobiliais, rekomenduojama rinktis Lazdijų kryptį bei kitus mažiau apkrautus sienos kirtimo kelius, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasieniečiai Juliaus Kalinsko/Fotobankas

0

Anot pasieniečių, šiuo metu visas krovininis transportas yra nukreipiamas per Kalvariją, todėl ten galimas didesnis transporto priemonių srautas ir ilgesnis laukimo laikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigiama VSAT pranešime spaudai, vasarą, ypač savaitgaliais, padidėjus keliaujančiųjų srautams, Lietuvos–Lenkijos pasienyje gali susidaryti transporto spūstys.

Nuo liepos 7 d. Lenkijos pareigūnai pasienyje su Lietuva sustiprino patikras, kurios truks iki spalio 4 d. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į didėjantį neteisėtos antrinės migracijos mastą, kai dalis migrantų, neteisėtai kirtusių Baltarusijos–Latvijos sieną, per Lietuvą bando patekti į Lenkiją ir toliau vykti į Vakarų Europos šalis.

VSAT primena, kad šiuo metu Lietuvos pasieniečiai Latvijos kolegoms teikia pagalbą – kaimyninėje šalyje tarnybą vykdo jau antroji šiemet komandiruotų VSAT pareigūnų pamaina. Aštuoni Lietuvos pasieniečiai sėkmingai prisideda prie valstybės sienos apsaugos stiprinimo ir neteisėtos migracijos prevencijos Baltarusijos–Latvijos pasienyje.

VSAT kviečia keliaujančius iš Lietuvos iš anksto planuoti maršrutą, sekti eismo situaciją pasienyje bei, esant galimybei, rinktis mažiau apkrautas kryptis. Be pagrindinio Lazdijų–Seinų kelio, rekomenduojama rinktis šiuos sienos kirtimo kelius: Kalėdiškiai (LT) – Markiškiai (PL), Lazdijai (LT) – Seinai (PL), Galiniai (LT) – Burbiškės (PL), Naujieji Alksnėnai (LT) – Kreivėnai (PL), Žiogaičiai (LT) – Pašešupė (PL), Vygreliai (LT) – Sūduva (PL), Varteliai (LT) – Burniškiai (PL).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

