Vairuotojas priskubėjo ir to pasigailėjo: nufilmavo, kaip traukinys rėžėsi į mikroautobusą

Viename Lenkijos kaimelyje baltas „Opel“ mikroautobusas į geležinkelio pervažą įvažiavo kaip tik tuo metu, kai pradėjo leistis pervažos užtvarai. Vairuotojas, galimai, norėjo sutrumpinti kelionę ir „praslysti“ dar prieš pasirodant traukiniui, bet pateko į tikrus spąstus. Užtvarai nusileido iškart abiejose kelio pusėse.
Vairuotojas bandė manevruoti ir patraukti autobusiuką nuo bėgių, bet traukinys jau buvo per arti. Akimirka, ir septynių vagonų keleivinis traukinys rėžėsi į mikroautobuso galą. Nuo stipraus smūgio jį nubloškė į šalį, kliuvo ir mikroautobuso priekiui.
Lenkų tarnybos praneša, kad vairuotojas, laimė, nenukentėjo. Dramatišką vaizdo įrašą paviešino Mažosios Lenkijos vaivadijos policija, matyt, norėdama pamokyti kitus vairuotojus.
Tkie atvejai, kai vairuotojai įstringa pervažose, Lenkijoje nėra reti. Pasak vienos Lenkijos geležinkelių bendrovės, kasmet nutinka apie kone 250 tokių incidentų.
