Avarija Kaune: BMW įstrigo metaliniuose atitvaruose

11 val. Kaune, šalia Šiaurės pr. Ir Ašigalio g. žiedinės sankryžos vyras (gim. 1982 m.), nesuvaldė „BMW“ ir rėžėsi į žalios vejos vidury įrengtus atitvarus bei reklaminį stendą.
„BMW“ įstrigo metaliniuose atitvaruose.
Žmonės nenukentėjo, vairuotojas blaivus.
