TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Kaune: BMW įstrigo metaliniuose atitvaruose

2025-08-08 13:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 13:43

Penktadienį pranešta apie avariją Kaune.

Avarija Kaune (nuotr. Vaidos Girčės)
4

Penktadienį pranešta apie avariją Kaune.

1

11 val. Kaune, šalia Šiaurės pr. Ir Ašigalio g. žiedinės sankryžos vyras (gim. 1982 m.), nesuvaldė „BMW“ ir rėžėsi į žalios vejos vidury įrengtus atitvarus bei reklaminį stendą. 

Avarija Kaune
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Kaune

„BMW“ įstrigo metaliniuose atitvaruose.

Žmonės nenukentėjo, vairuotojas blaivus.

