TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl saugomų gyvūnų kritimo Klaipėdos zoologijos sode

2025-09-11 11:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 11:32

Prokurorai, įvertinę aplinkosaugininkų pateiktą informaciją, pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 31 gyvūno kritimo Klaipėdos zoologijos sode. 

Apsilankymas Klaipėdos zoologijos sode - vilkai (nuotr. tv3.lt)

Prokurorai, įvertinę aplinkosaugininkų pateiktą informaciją, pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 31 gyvūno kritimo Klaipėdos zoologijos sode. 

0

Apie tai pranešė Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

Aplinkosaugininkai kartu su Zoologijos sodų vertinimo komisija liepą baigė neplaninį patikrinimą Klaipėdos zoologijos sode.

Per patikrinimą nustatyta, kad, pagal pateiktus zoologijos sodo duomenis, nuo 2024 m. spalio 22 d. iki 2025 m. birželio 4 d. krito juodagalvis kapucinas, leopardai, liūtai, pumos, Amerikos bizonas, lūšys, kanos ir kiti. 

Dauguma jų priklauso saugomoms rūšims, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą bei tarptautinius gyvūnų apsaugos teisės aktus.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas neteisėtai naikino, žalojo ar paėmė iš natūralios aplinkos ypatingai saugomų rūšių laukinius gyvūnus, juos įgijo, laikė, gabeno, realizavo ar komerciniais tikslais naudojo.

Anksčiau dėl netinkamų laikymo sąlygų ir gyvūnų laikymo, neturint jų teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų, liepos 25 dieną Klaipėdos zoologijos sode buvo paimta 30 laukinių gyvūnų, rugpjūčio 7 dieną – 100, o rugpjūčio 27 dieną – 46.

Dėl nurodymo Klaipėdos zoologijos sode laikinai uždrausti lankytojų priėmimą nevykdymo, Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai pradėjo administracinę teiseną. 

Aplinkosaugininkai teigia, kad Klaipėdos zoologijos sodas, nepaisydamas sprendimo neįleisti lankytojų ir dėl to pradėtos administracinės teisenos, toliau priima lankytojus.

Zoologijos sodas minėtą sprendimą buvo apskundęs teismo laikinai stabdyti priimtą departamento sprendimą uždrausti lankytojų lankymąsi Klaipėdos zoologijos sode. Tačiau šis zoologijos sodo prašymas buvo atmestas kaip nepagrįstas.

