  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prokuratūra: Seimo nariui Martinaičiui „čekiukų“ byloje suteiktas specialiojo liudytojo statusas

2025-08-13 16:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 16:52

Prokuratūra patvirtino, kad parlamentarui, socdemui Tomui Martinaičiui „čekiukų“ byloje yra suteiktas specialiojo liudytojo statusas.

Tomas Martinaitis (nuotr. Elta)

0

Tai Eltai patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė.

„Priimtas prokuroro nutarimas apklausti Seimo narį T. Martinaitį apie galimai padarytą savo nusikalstamą veiką“, – teigė R. Stundienė.

Kada buvo priimtas šis nutarimas ir kada T. Martinaitis bus apklaustas kaip specialusis liudytojas, prokuratūros atstovė nenurodė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Asmuo gali būti apklausiamas kaip specialusis liudytojas, jeigu byloje yra duomenų, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika ir ją galimai padarė būtent šis asmuo, tačiau tokių duomenų nepakanka įtariamojo statusui suteikti.

Seimo nario, socdemo T. Martinaičio biografijoje nurodoma, kad jis 2019-2024 m. ėjo Akmenės rajono savivaldybės vicemero pareigas.

Praėjusią savaitę pranešta, kad specialiojo liudytojo statusas buvo suteiktas kitam socialdemokratui, Seimo nariui, laikinajam susisiekimo ministrui Eugenijui Sabučiui. Jis vėliau buvo apklaustas Specialiųjų tyrimų tarnyboje. 

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

