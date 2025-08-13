Prokuratūra: Seimo nariui Martinaičiui „čekiukų“ byloje suteiktas specialiojo liudytojo statusas

Tai Eltai patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė.
„Priimtas prokuroro nutarimas apklausti Seimo narį T. Martinaitį apie galimai padarytą savo nusikalstamą veiką“, – teigė R. Stundienė.
Kada buvo priimtas šis nutarimas ir kada T. Martinaitis bus apklaustas kaip specialusis liudytojas, prokuratūros atstovė nenurodė.
Asmuo gali būti apklausiamas kaip specialusis liudytojas, jeigu byloje yra duomenų, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika ir ją galimai padarė būtent šis asmuo, tačiau tokių duomenų nepakanka įtariamojo statusui suteikti.
Seimo nario, socdemo T. Martinaičio biografijoje nurodoma, kad jis 2019-2024 m. ėjo Akmenės rajono savivaldybės vicemero pareigas.
Praėjusią savaitę pranešta, kad specialiojo liudytojo statusas buvo suteiktas kitam socialdemokratui, Seimo nariui, laikinajam susisiekimo ministrui Eugenijui Sabučiui. Jis vėliau buvo apklaustas Specialiųjų tyrimų tarnyboje.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
