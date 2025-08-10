Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baigta tirti Marijampolės vicemero Visockio „čekiukų“ byla

2025-08-10 13:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-10 13:32

Teisėsaugos pareigūnai baigė tirti Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojo Artūro Visockio „čekiukų“ baudžiamąją bylą.

Prokuratūra Vygintas Skaraitis/Fotobankas

0

„Rašomas kaltinamasis aktas. Manau, kad buvo gauta pakankamai duomenų kaltinamajam aktui surašyti. Buvo pateikti prašymai, jie buvo patenkinti“, – Eltai sakė bylos tyrimą kontroliavęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Surašius kaltinamąjį aktą, byla paprastai siunčiama teismui. 

Pasak prokuroro, A. Visockis pozicijos dėl jam pareikštų kaltinimų neišreiškė.

Su vicemeru Eltai susisiekti nepavyko, savivaldybės interneto puslapyje viešai skelbiamoje darbotvarkėje nurodoma, kad rugpjūčio 8–10 dienomis yra išvykęs į komandiruotę Ukrainoje.

„Čekiukų“ bylose kardomosios priemonės paprastai neskiriamos ir politikų judėjimo laisvė nėra ribojama.

Kaip skelbė ikiteisminį tyrimą atlikusi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), ikiteisminio tyrimo duomenimis, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas A. Visockis, 2019–2021 m. eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi, siekdamas asmeninės turtinės naudos, sistemingai klastojo ir teikė tikrovės neatitinkančius dokumentus apie patirtas kuro bei įsigytų automobilio detalių išlaidas. 

Įtariama, kad šiais veiksmais A. Visockis, sukčiaudamas, įgijo svetimą turtą – Marijampolės savivaldybės tarybos nario veiklai skirtas lėšas. Tokiu būdu jis galėjo padaryti 3 479,44 eurų turtinę žalą Marijampolės savivaldybės administracijai.

Kauno apygardos teisme šią vasarą nagrinėta Marijampolės mero P. Isodos „čekiukų“ byla. Prokuroras Marijampolės savivaldybės vadovui siūlo skirti subendrintą 15 tūkst. eurų baudą ir 4 metams uždrausti jam būti išrinktam ar paskirtam į valstybinių institucijų pareigas.

Nuosprendį mero byloje skelbti numatoma rugpjūčio 21 d.

