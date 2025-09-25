Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų apie Čmilytę-Nielsen

2025-09-25 12:02 / šaltinis: BNS
2025-09-25 12:02

Vilniaus apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio išsakytų teiginių, jog Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen yra teista dėl kyšininkavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. BNS)

Kaip teigiama ketvirtadienį išplatintame pranešime, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas įvertinus parlamentarės skunde nurodytas aplinkybes bei patikslinimo metu surinktus duomenis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimo metu bus siekiama išsiaiškinti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika, kai rugsėjo 10-ąją Seimo vakarinio posėdžio metu R. Žemaitaitis prie mikrofono išsakė teiginius, jog V. Čmilytė-Nielsen yra teista dėl kyšininkavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.

Tyrimą pavesta atlikti Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, jį organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras.

