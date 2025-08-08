Visagine sukčių auka tapusi moteris prarado 15 tūkst. eurų

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugpjūčio 5 d., apie 22 val., Parko gatvėje moteriai (gim. 1953 m.) paskambinę asmenys ir prisistatę banko bei policijos darbuotojais apgaulės būdu iš jos išviliojo 10 tūkst. eurų, o rugpjūčio 6 d., apie 10 val., išviliojo dar 5 tūkst. eurų.
Padaryta turtinė žala 15 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
