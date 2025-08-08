Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Visagine sukčių auka tapusi moteris prarado 15 tūkst. eurų

2025-08-08 08:30 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 08:30

Visagine sukčiai iš moters apgaule išviliojo 15 tūkst. eurų, pranešė policija.

Pinigai (nuotr. Fotodiena.lt)

Visagine sukčiai iš moters apgaule išviliojo 15 tūkst. eurų, pranešė policija.

1

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugpjūčio 5 d., apie 22 val., Parko gatvėje moteriai (gim. 1953 m.) paskambinę asmenys ir prisistatę banko bei policijos darbuotojais apgaulės būdu iš jos išviliojo 10 tūkst. eurų, o rugpjūčio 6 d., apie 10 val., išviliojo dar 5 tūkst. eurų. 

Padaryta turtinė žala 15 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

