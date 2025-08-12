Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Neįprasti dariniai ant medžių Lietuvoje stebina ne vieną: paaiškino, kas tai

2025-08-12 15:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 15:10

Atidžiau pažvelgus į ąžuolo lapus, ant jų galima pastebėti neįprastus darinius – žalsvus, gelsvus ar rausvus gumbus, primenančius nedidelius obuoliukus. Ne vienam tai pamačius natūraliai kyla klausimas: kas tai?

Obuoliškosios gumbavapsvės sukurti gumbai (nuotr. Valstybinė miškų tarnyba / Facebook)

Atidžiau pažvelgus į ąžuolo lapus, ant jų galima pastebėti neįprastus darinius – žalsvus, gelsvus ar rausvus gumbus, primenančius nedidelius obuoliukus. Ne vienam tai pamačius natūraliai kyla klausimas: kas tai?

0

Nežinant pirmiausia į galvą šaunanti mintis, kad medis serga ir tai – ligos ar kenkėjų palikti pėdsakai. Tačiau tiesa visai kitokia – šie dariniai ne tik nekenkia, bet ir yra vieta, kur vystosi nauja gyvybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ant ąžuolų lapų – obuoliškosios gumbavapsvės gumbai

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Valstybinė miškų tarnyba, neįprastos išvaizdos gumbai yra sukurti obuoliškosios gumbavapsvės tam, kad juose galėtų vystytis lervos.

Šiuose rutuliukuose vystosi nauja gyvybė ir medžiui tai neturi jokios įtakos, ąžuolai tampa tik šių „obuoliukų“ „namais“.

Pastebėjusiems daug tokių darinių ant kieme augančių augalų, specialistai taip pat dalijasi patarimu, kaip sumažinti jų kiekį.

„Paslaptis ant ąžuolo lapo – tai ne liga, o mažyčių vabzdžių „statybos“!

Ant ąžuolo lapų matomi rutuliukai – obuoliškosios gumbavapsvės (Cynips quercusfolii) sukurti gumbai, skirti lervoms vystytis. Jie būna žali, vėliau pagelsta ar parausta, užauga iki 2–2,5 cm skersmens, dažniausiai formuojasi ant lapo gyslų. Tai visiškai nekenkia medžiui ir neturi įtakos jo sveikatai.

Įdomu tai, kad per metus gumbavapsvės vystosi dviem kartomis – pavasarį ir rudenį. Patelės kiaušinėlius deda į lapo audinį, o lervos išskiria medžiagas, kurios skatina gumbų formavimąsi.

Gumbavapsvės aptinkamos ant įvairių ąžuolo rūšių, tačiau dažniausiai – ant paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.). Šviesiamėgiai vabzdžiai mėgsta medžius miško ar parkų pakraščiuose, pakelėse.

Jei norite sumažinti jų gausą, rudenį surinkite nukritusius lapus su gumbais ir juos sunaikinkite.

Jei ir Jums pavyko užfiksuoti šias „statybas“ – pasidalinkite nuotraukomis komentaruose!“ – dalijosi Valstybinė miškų tarnyba.

