Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Populiariame Palangos klube netrūko aistringų šėlionių: pamatykite patys

2025-08-20 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 17:55

Ilgąjį Žolinių savaitgalį visi pasitiko savaip: kas ramiai laiką leido su šeima, kas siautulingai šėlo klubuose. Audringą vakarėlį rengė ir populiarus klubas EXIT, esantis Palangoje. Renginyje klubo lankytojus linksmino dainininkė Evgenya Redko ir Jovani.

EXIT klubas Palangoje ilgąjį rugpjūčio savaitgalį pasitiko pasipuošęs baltai
61

Ilgąjį Žolinių savaitgalį visi pasitiko savaip: kas ramiai laiką leido su šeima, kas siautulingai šėlo klubuose. Audringą vakarėlį rengė ir populiarus klubas EXIT, esantis Palangoje. Renginyje klubo lankytojus linksmino dainininkė Evgenya Redko ir Jovani.

REKLAMA
0

Klubas EXIT kiekvieną savaitgalį pritraukia nemažą minią žmonių, o ilgąjį Žolinių savaitgalį vykęs White Angels Party (aut. past. – baltas angelų vakarėlis) sulaukė dar didesnio pašėlti nusiteikusių žmonių skaičiaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrūko ekstravagantiškų drabužių, bučinių, šypsenų, šokių ir trankios muzikos. Vienoje nuotraukoje įsiamžino ir Žilvinas Grigaitis.

REKLAMA
REKLAMA

Akimirkas iš vakarėlio kviečiame pamatyti čia:

EXIT klubas Palangoje ilgąjį rugpjūčio savaitgalį pasitiko pasipuošęs baltai
(61 nuotr.)
(61 nuotr.)
FOTOGALERIJA. EXIT klubas Palangoje ilgąjį rugpjūčio savaitgalį pasitiko pasipuošęs baltai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų