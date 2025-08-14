Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ilgajam Žolinės savaitgaliui – „Lidl“ pasiūlymai, kurie sukvies visus prie grilio

REKLAMA / 2025-08-14 12:49 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Ilgasis Žolinės savaitgalis – puiki proga susiburti draugų ir šeimos rate bei mėgautis gardžiausiais vasaros skoniais. Žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“ kviečia pasirūpinti iš anksto ir atrasti ypatingus „Grill&Fun“ pasiūlymus, kurių pakaks ne tik išalkusiems svečiams, bet ir kaimynams, užuodusiems viliojantį kepamos mėsos aromatą.

LIDL

Ilgasis Žolinės savaitgalis – puiki proga susiburti draugų ir šeimos rate bei mėgautis gardžiausiais vasaros skoniais. Žemų kainų prekybos tinklas „Lidl" kviečia pasirūpinti iš anksto ir atrasti ypatingus „Grill&Fun" pasiūlymus, kurių pakaks ne tik išalkusiems svečiams, bet ir kaimynams, užuodusiems viliojantį kepamos mėsos aromatą.

0
Šią savaitę, prieš Žolinę, „Lidl“ parduotuvėse jūsų lauks platus grilio patiekalų pasirinkimas: nuo klasikinių šašlykų ir sparnelių iki gurmaniškų dešrelių su voveraitėmis ir krapais bei išskirtinės brandintos jautienos.

„Vasara Lietuvoje neatsiejama nuo kvapų, sklindančių nuo įkaitusių grotelių. Prieš Žolinės šventę „Lidl“ parduotuvėse jūsų lauks platus „Grill&Fun“ patiekalų pasirinkimas: nuo klasikinių šašlykų ir sparnelių iki gurmaniškų dešrelių su voveraitėmis ir krapais bei išskirtinės brandintos jautienos. Ir viskas – už žemą kainą.

Sultingas pasirinkimas grilio mėgėjams

Artėjant ilgajam savaitgaliui „Lidl“ parduotuvėse – platus grilio patiekalų pasirinkimas: kiaulienos šonkauliai BBQ ir medaus marinate – saldžiai aštrus derinys, kuriame dūmo aromatas susitinka su medaus švelnumu, 1 kg vos 5,29 Eur. Vištienos sparneliai „Buffalo“ padaže – aštrus, pikantiškas, šiek tiek rūgštelėjęs skonis, primenantis amerikietiškus sporto barus, 500 g kainuos 2,39 Eur.

Tarp klasikinių vasaros skonių – ir kiaulienos šašlykas majonezo marinate, kuriame majonezas suteikia mėsai ypatingą minkštumą ir sultingumą – 1 kg tik 4,99 Eur. Taip pat verta paragauti vištienos šašlyko krapų marinate, pasižyminčio gaiviu, vasarišku aromatu, puikiai derančiu su švelnia vištienos tekstūra – 800 g jo net 20 proc. pigiau, vos 3,99 Eur.

Gurmaniškos idėjos išskirtinei šventei

Tikri gurmanai įvertins šviežias kiaulienos dešreles su voveraitėmis ir krapais – netikėtą, švelniai grybų aromatu persmelktą skonių derinį. Šį Žolinės savaitgalį jas galėsite įsigyti už super kainą, tik 2,49 Eur už 440 g.

Išskirtinė grilio žvaigždė – brandintas jautienos antrekotas, garsėjantis minkštumu ir sodriu, giliu skoniu. Brandinimo procesas suteikia mėsai ypatingą aromatą, o teisingai kepant ji tampa tikru vakarėlio akcentu. Kilogramas kokybiškos mėsos kainuos 22,99 Eur.

Be šių skanėstų, ruošiantis ilgajam savaitgaliui „Lidl“ parduotuvėse taip pat rasite šviežios mėsos, kurią galėsite pasiruošti kepimui ant grilio pagal savo mėgstamą receptą: jautienos kumpio kepsnį – 1 kg už super kainą 19,99 Eur, kiaulienos nugarinę – 1kg vos 4,99 Eur, kalakutienos blauzdeles – 4,29 Eur už kilogramą.

Nesvarbu, ar planuojate triukšmingą vakarėlį su draugais, ar ramią vakarienę šeimos rate – sultingi, gardžiai pagardinti ir už žemą kainą siūlomi „Lidl“ patiekalai leis be didelių pastangų sukurti įsimintiną šventę, kurioje karaliaus tikri vasaros favoritai.

Ypatingų „Grill&Fun“ produktų galima įsigyti 81 Lietuvoje veikiančioje „Lidl“ parduotuvėje 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

