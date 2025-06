Palangoje triukšmingai atidarytas populiarus naktinis klubas: linksmybių nepraleido ir Žilvinas Grigaitis

Jau keleri metai iš eilės Palangos ambasadoriumi tituluojamas, verslo konsultantas Žilvinas Grigaitis, sako, kad vasarą jis nemato jokio poreikio keliauti, nes jam geriausia yra laiką leisti Palangoje, savo namuose.

„Mėgstu keliauti. Ne kartą esu apkeliavęs pasaulį, bet vasarą, nematau jokio poreikio kur nors skristi iš Lietuvos. Nes man nieko gražesnio ir patrauklesnio nėra už lietuvišką pajūrį. Ir net jei orai vėsūs, ir saulutė nelepina, čia tikrai yra ką veikti – galima bėgioti, vaikščioti po parkus, važinėti dviračiu arba tiesiog smagiai leisti laiką su bičiuliais ir bendraminčiais. Veikia pasaulinio lygio klubas kuriame visada skamba geriausių atlikėjų muzika ir galima sutikti daug fainų žmonių. Be to, lietuviškas pajūrys, ypač kai oras nelepina, labai tinka vienatvei, meditacijai, pabuvimui su savimi, savo mintimis“, – sako prabangių prekių ženklų ambasadorius, aistringas keliautojas per savo gyvenimą skraidęs šimtus tūkstančių mylių.

REKLAMA

REKLAMA

Vieno garsiausių Palangos naktinių klubų atidarymo metu išskirtinius gintarinius papuošalus kurianti dizaino studija pristatė naujausią juvelyrinių gintarų kolekciją, kuri išsiskiria savo ekstravagantiškumu, modernumu ir kitokiu požiūriu ne tik į madą, bet ir lietuvišką brangakmenį – gintarą! Vakaro metu daug dėmesio ir rimtų varžytuvių tarp dailiosios lyties atstovių sulaukė „Amber 999 mūzos“ rinkimai. Publikai išrinkus vakaro mūzą, ji buvo apdovanota originalia gintarine apyranke.

REKLAMA

„Ši vasaros kolekcija – drąsi, stilinga, su aiškiu charakteriu ir išskirtinėmis spalvomis. Tai daugiau nei grožis – tai gamtos galia, kuria galima puoštis kasdien. Šie unikalūs kūriniai (auskarai, apyrankės, pakabukai) skirti, tiek vyrams tiek moterims, vertinantiems stilių ir autentiškumą. Kiekvienam stiliui, kiekvienai dienai, miesto vakarui ar pajūrio vakarėliu“, – sakė gintaro ekspertas, dizaineris Edvardas Zumbrickas.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip ir kiekvienais metais vasaros sezono metu vienas didžiausių Lietuvos naktinių klubų veiks savaitgaliais. Klubo atstovai kviečia jau dabar susiplanuoti ir šventines dienas sutikti su garsiausiais šalies atlikėjais smagiai leidžiant laiką ir šokant iki paryčių. Šią vasarą čia laukiama Roko Yan, Gabrieliaus Vagelio, Alano Chošnau ir kitų garsių atlikėjų koncertai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šiais metais klube ir vėl planuojama daug teminių vakarų, specialių uždarų renginių. Jau labai natūraliai šis klubas tapo ne tik jaunimo mėgstama pasilinksminimo vieta bet ir solidžių bei brandžių asmenybių, vertinančių gerą muziką ir išskirtines vietas.

O nuo liepos pradžios į „Exit“ vasaros rezidenciją atsikrausto ir „Power Hit Radio“ komanda – iš čia bus tiesiogiai transliuojama jų muzikinė programa.