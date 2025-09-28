Aukščiausiasis Teismas nagrinės dar vieno Jonavos politiko „čekiukų“ bylą

Iki šiol LAT nagrinėjo tik vieną vadinamąją „čekiukų“ bylą – trijų teisėjų kolegija kovo 5 d. nutraukė Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus baudžiamąją bylą ir panaikino apkaltinamąjį nuosprendį. Tada teisėjai pareiškė, kad politiko veiksmai, teikiant savivaldybei apmokėti išlaidas už sutuoktinės telefoną bei asmeninėms reikmėms įsigytus du televizorius, negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės, be to, pasisavintas lėšas jis grąžino. Byla buvo galutinai nutraukta.
Su Liberalų sąjūdžiu į savivaldybės tarybą patekęs Ž. Galimovas dviejų instancijų teismuose buvo nuteistas už tokius pat nusikaltimus kaip ir M. Sinkevičius – sukčiavimą, piktnaudžiavimą ir dokumentų klastojimą.
M. Sinkevičiaus bylą LAT rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trijų teisėjų kolegija, posėdyje nedalyvavo nei prokuroras, nei meras, nei jo advokatas.
Tuo metu Ž. Galimovo bylą spalio 7 d. rengiasi nagrinėti išplėstinė septynių teisėjų kolegija, tokia kolegija sudaroma tuomet, kai nagrinėjamos visuomenei reikšmingos bylos, o tinkamas įstatymo pritaikymas byloje reikštų naują teisės normos aiškinimą teismų praktikoje. Išplėstinė LAT septynių teisėjų kolegija nagrinėjo „MG Baltic“ politinės korupcijos bylą, taip pat už rekordinio kyšio paėmimą nuteisto buvusio Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko, už šnipinėjimą Rusijai nuteisto Algirdo Paleckio bylas.
LAT skelbia esantis vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje.
Atskleidė savivaldybėje veikusį mechanizmą, naudojosi 95 kortelėmis
Įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais nustatyta, kad Ž. Galimovas nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. balandžio 17 d., eidamas Jonavos savivaldybės tarybos nario pareigas, sąmoningai ir sistemingai klastojo dokumentus – 55 išmokų avanso apyskaitas, jose pateikdamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas kuro, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Ž. Galimovas savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus finansinius dokumentus, apgaule įgijo daugiau nei 10 tūkst. eurų Jonavos rajono savivaldybės administracijos lėšų.
Per tyrimą Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir prokuratūros pareigūnai nustatė, kad neva patirtos išlaidos buvo apmokėtos pasinaudojus 95 skirtingomis banko kortelėmis, buvo panaudotos ir užsienio bankų kortelės.
Gegužę šią baudžiamąją bylą peržiūrėjęs Lietuvos apeliacinis teismas Ž. Galimovui skyrė 10,3 tūkst. eurų baudą – tokio pat dydžio, kokia ir pasisavinto turto vertė.
Ž. Galimovui taip pat buvo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ir savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 3 metams. Po Apeliacinio teismo verdikto nuteistasis neteko tarybos nario pareigų, nes nuosprendis įsiteisėjo iš karto. Apeliacinis teismas šio tarybos nario bylos su mero M. Sinkevičiaus byla netapatino.
Savo ruožtu Ž. Galimovas jaučiasi pernelyg griežtai nubaustas „čekiukų“ byloje ir kreipėsi į LAT. Jis prašo, kad jam paskelbti nuosprendžiai būtų panaikinti kaip ir M. Sinkevičiui, o pati byla būtų nutraukta.
Buvęs tarybos narys sako, kad dėl teistumo ne tik neteko tarybos nario mandato, bet ir negali dirbti su vaikais, dėl teistumo jo šią vasarą neįsileido Jungtinė Karalystė, todėl negalėjo aplankyti ten gyvenančių giminaičių.
Nuteistasis pateikė ir alternatyvų prašymą – pakeitus jam paskelbtus nuosprendžius išteisinti dėl piktnaudžiavimo ir turto pasisavinimo, o dėl dokumentų klastojimo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės ir perduoti laiduotojui.
„Prašau išteisinti. Aš kaltę pripažįstu ir neslėpiau nuo pat pradžios, kai tik Andrius Tapinas paviešino informaciją. Aš pripažinau tai daręs ir neslėpiau niekada, nebandžiau pudrinti smegenų, kad yra kitaip. Mano manymu, mano veiksmai nebuvo susiję su siekiu pasipelnyti. Mano manymu, mano veiksmai nebuvo tyčiniai siekiant pasipelnyti, neturėjau jokio tikslo pavogti ar pasisavinti pinigus, kaip kaltino prokuroras. Manau, kad tokioje situacijoje turėjo būti taikoma kita, ne baudžiamoji atsakomybė. Išmokas buvo galima išieškoti civiline tvarka“, – Eltai sakė Ž. Galimovas.
Jis teigė, kad jau pilnai yra atlyginęs žalą Jonavos rajono savivaldybės administracijai.
Ž. Galimovas tarybos nario mandatą įgijo būdamas jauno amžiaus, vos 24 metų.
„Man gėda ir apmaudu, kad aš šitaip elgiausi. Bet įsivaizduokit situaciją – 2019 metai, man 24 metai, aš pirmą kartą išrenkamas į tarybą. Gaunu pirmą išmoką, ateinu atsiskaityti ir man sako – tau trūksta dokumentų. Sakau: ką man daryti? Ir man tada paaiškina schemą, kaip vyksta jau beveik 20 metų. Jeigu tai vyksta valstybėje 20 metų ir tokią procedūrą man pristato kaip teisingą, aš net neturėjau minties, kad tai gali būti baudžiamosios atsakomybės dalykas, tokia mintis net neatėjo į galvą“, – Eltai sakė Ž. Galimovas. Jis stebėjosi, kad tiek metų nė viena institucija nereiškė savivaldybėms pretenzijų dėl tokios tarybos nario išmokų
ELTA primena, kad kai kurios šalies savivaldybės buvo nustačiusios, kokią išmoką tarybos nario veiklai galo gauti tarybos narys, dažnai jos siekdavo 200-300 eurų. Esant tokiam mechanizmui, tarybų nariai teikdavo savivaldybių buhalterijoms ne tik savo kvitus už išlaidas už kurą, tačiau ir giminaičių, kolegų, draugų, ieškodavo čekių šiukšlių dėžėse, kad galėtų gauti maksimalias išmokas tarybos nario veiklai.
Ž. Galimovas sako, kad rinkėjai įvertino jo atsiprašymą, ir tai, kad jis pirmasis išdrįso prabilti apie ilgus metus egzistavusią įstatymui priešingą išmokų gavimo tvarką taryboje.
Visuomenininkui Andriui Tapinui prieš kelis metus inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 36 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo, įtarimai pareikšti 30-čiai politikų.
