Teismas „čekiukų“ byloje nuteistam buvusiam Jonavos rajono tarybos nariui bausmės nepakeitė

Sausio mėnesį jam už piktnaudžiavimą, turto pasisavinimą ir dokumentų suklastojimą Kauno apygardos teismas skyrė 9 tūkst. eurų baudą bei atėmė teisę trejus metus būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.
Prokuroras apeliaciniu skundu prašė G. Stašioniui paskirti didesnes baudas už atskirus nusikaltimus ir paskirti didesnę galutinę baudą, užtikrinant, kad ji viršytų savivaldybei padarytą beveik 13 tūkst. eurų turtinę žalą.
Apeliacinis teismas konstatavo, kad buvusiam tarybos nariui paskirtos baudos nėra nei per švelnios, nei per griežtos.
Taip pat teismas konstatavo, jog anksčiau nagrinėjant bylą nebuvo padaryta jokių esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, bylos įrodymai ištirti ir įvertinti tinkamai, pagrįstai konstatuojant, kad nuteistojo veiksmuose yra visi jam inkriminuotų nusikaltimų požymiai.
Baudžiamosios bylos duomenimis, G. Stašionis 2019–2023 metais, eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir siekdamas asmeninės turtinės naudos pasisavino svetimą turtą.
Nustatyta, kad G. Stašionis sąmoningai ir sistemingai suklastojo 47 tarybos nario išmokų avanso apyskaitas, jose pateikdamas neteisingus duomenis apie patirtas mobiliojo ryšio paslaugų, degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad kaltinamasis savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus finansinius dokumentus pasisavino beveik 13 tūkst. eurų Jonavos rajono savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Kaltinamasis G. Stašionis ikiteisminio tyrimo metu visiškai atlygino Jonavos rajono savivaldybės administracijai padarytą turtinę žalą.
