Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas „čekiukų“ byloje nuteistam buvusiam Jonavos rajono tarybos nariui bausmės nepakeitė

2025-08-28 14:59 / šaltinis: BNS
2025-08-28 14:59

Apeliacinis teismas ketvirtadienį „čekiukų“ byloje nuteistam buvusiam Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariui Gintarui Stašioniui bausmės nepakeitė.

Pinigai (nuotr. stop kadras)

Apeliacinis teismas ketvirtadienį „čekiukų“ byloje nuteistam buvusiam Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariui Gintarui Stašioniui bausmės nepakeitė.

REKLAMA
0

Sausio mėnesį jam už piktnaudžiavimą, turto pasisavinimą ir dokumentų suklastojimą Kauno apygardos teismas skyrė 9 tūkst. eurų baudą bei atėmė teisę trejus metus būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prokuroras apeliaciniu skundu prašė G. Stašioniui paskirti didesnes baudas už atskirus nusikaltimus ir paskirti didesnę galutinę baudą, užtikrinant, kad ji viršytų savivaldybei padarytą beveik 13 tūkst. eurų turtinę žalą.

REKLAMA
REKLAMA

Apeliacinis teismas konstatavo, kad buvusiam tarybos nariui paskirtos baudos nėra nei per švelnios, nei per griežtos.

REKLAMA

Taip pat teismas konstatavo, jog anksčiau nagrinėjant bylą nebuvo padaryta jokių esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, bylos įrodymai ištirti ir įvertinti tinkamai, pagrįstai konstatuojant, kad nuteistojo veiksmuose yra visi jam inkriminuotų nusikaltimų požymiai.

Baudžiamosios bylos duomenimis, G. Stašionis 2019–2023 metais, eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir siekdamas asmeninės turtinės naudos pasisavino svetimą turtą.

REKLAMA
REKLAMA

Nustatyta, kad G. Stašionis sąmoningai ir sistemingai suklastojo 47 tarybos nario išmokų avanso apyskaitas, jose pateikdamas neteisingus duomenis apie patirtas mobiliojo ryšio paslaugų, degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad kaltinamasis savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus finansinius dokumentus pasisavino beveik 13 tūkst. eurų Jonavos rajono savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.

Kaltinamasis G. Stašionis ikiteisminio tyrimo metu visiškai atlygino Jonavos rajono savivaldybės administracijai padarytą turtinę žalą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų