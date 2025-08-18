Birštono merė Dirginčienė sako esanti labai užimta, prašo teismo atidėti jos „čekiukų“ bylą

Teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis Eltą informavo, kad gauti du prašymai atidėti bylos nagrinėjimą – dėl užimtumo atidėti bylą prašo ir merė, ir jos advokatas Gintaras Černiauskas. Nei merė, nei jos advokatas telefonu yra nepasiekiami, skambinant Eltos žurnalistei abiejų telefonai buvo išjungti.
Birštono rajono savivaldybės tinklalapyje viešai skelbiamoje darbotvarkėje rašoma, kad pirmadienį, 9 val., merė dalyvavo pasitarime su vicemeru ir administracijos direktore, o 14 val. dalyvavo Kauno regiono plėtros agentūros kolegijos posėdyje.
Birštono rajono savivaldybės tinklalapyje taip pat viešai skelbiama, kad antradienį, 9 val., N. Dirginčienė dalyvaus pasitarime su vicemeru ir administracijos direktore, o 14 val. dalyvaus Finansų ir biudžeto komiteto posėdyje.
Kauno apygardos teismas posėdį antradienį rengia 13 val. 15 min.
Teismo pirmininko patarėjas M. Jonaitis Eltą informavo, kad rugpjūčio 6 dieną buvo gautas advokato G. Černiausko prašymas dėl posėdžio atidėjimo, vėliau, rugpjūčio 11 dieną advokatas G. Černiauskas atsiuntė kitą prašymą, kuriame nurodė, kad bylą reiktų atidėti dėl merės užimtumo.
„Posėdis paskirtas 13 valandą 15 minučių, posėdžio įžanginėje dalyje teismas ir spręs tuos prašymus“, – Eltai sakė M. Jonaitis.
Jeigu priežastys, dėl kurių šalys neatvyksta laikomos nesvarbiomis, teismas proceso dalyviui gali skirti baudą, atvesdinimą.
Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), 2019–2021 m. laikotarpiu N. Dirginčienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, manoma, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų, interneto paslaugų, įrangos įsigijimo, transporto priemonės remonto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Tyrimo metu nustatyta, kad tuometinė tarybos narė, klastodama tarybos narės išlaidų ataskaitas ir jas pateikdama savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 6 tūkst. 317 eurų, priklausiusių Birštono savivaldybės administracijai.
67 metų N. Dirginčienė taip pat kaltinama tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jos, kaip tarybos narės, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos.
„Aš su kaltinimais, man pareikštais, kategoriškai nesutinku ir nuo pat pradžių juos neigiau ir nesutikau. Dabar tikrai nekomentuosiu. Manau, kad teismuose išsiaiškinsime“, – Eltai yra sakiusi merė.
2005 m. N. Dirginčienė buvo paskirta Birštono savivaldybės administracijos direktore, o kurortui vadovauja nuo 2008 m.
Savo biografijoje politikė skelbia, kad 1985–1990 m. ir nuo 1995 m. iki dabar yra renkama Birštono miesto ir savivaldybės tarybos nare.
Nuo 1997 m. N. Dirginčienė – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narė, nuo 2007 m. šios partijos Birštono skyriaus pirmininkė. N. Dirginčienė taip pat užėmė aukštas pareigas LSDP: nuo 2015 m. ji – LSDP valdybos narė, LSDP pirmininko pavaduotoja.
Politikė ne pirma kartą atsiduria teismo kaltinamųjų suole – 2010 m. Birštono merė jau buvo sulaukusi kaltinimų dėl galimo savivaldybės turto pasisavinimo, tačiau teismai ją išteisino. Šios bylos tyrimo metu ji buvo laikinai nušalinta nuo pareigų.
Minėtą bylą dėl turto pasisavinimo taip pat tyrė STT. Jos pareigūnai atliko kratas Birštono savivaldybėje ir Socialdemokratų partijos Birštono skyriaus būstinėje.
Tąkart į teismus N. Dirginčienę atvedė kėdžių pirkimas – buvo įtariama, kad savivaldybė už 2 tūkst. litų įsigijo baldų, bet jie atsidūrė LSDP Birštono skyriaus patalpose.
