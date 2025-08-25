Žiniasklaida: Jonavos tarybos nario įmonė laimi savivaldybės viešuosius pirkimus, Sinkevičius teigia, kad viskas skaidru

Portalo žiniomis, iš viso įkūrimo metais tarybos nario įmonė laimėjo 11 viešųjų pirkimų, kuriuose pirkėjais buvo Jonavos rajone veikiantys darželiai bei savivaldybei priklausančios įmonės.
Antraisiais veiklos metais, 2022-aisiais, „Menstata“ laimėjo šešis su Jonavos savivaldybe susijusius pirkimus.
Dar po metų įmonė pasirašė 144,6 tūkst. eurų sutartį, pagal kurią įsipareigojo nutiesti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus „Jonavos vandenims“. „Delfi“ duomenimis, 2023 m. ši įmonė su savivaldybės įstaigomis pasirašė keturias, 2024 m. – septynias viešųjų pirkimų sutartis.
Šiemet „Menstata“ laimėjo tris pirkimus, kuriuos skelbė Jonavos darželiai „Bitutė“ ir „Saulutė“ bei įmonė „Jonavos šilumos tinklai“.
Pats Jonavos meras pažymėjo, kad visi viešieji pirkimai vykdomi pagal teisės aktus ir yra skaidrūs.
„Už savivaldybės viešuosius pirkimus atsakingas Jonavos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius, visi pirkimai vykdomi pagal teisės aktus. Jokių požymių apie viešųjų pirkimų pažeidimus savivaldybėje nebuvo fiksuota“, – portalui pabrėžė M. Sinkevičius.
