Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: jaučiu nepasitenkinimą Skverneliu kaip stipria politine figūra

2025-08-16 19:53 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 19:53

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vicepirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius atmeta socialdemokratų viešoje erdvėje reiškiamą kritiką Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui. Politikas akcentuoja, kad dabartinis parlamento vadovas yra stipri politinė figūra, turinti tvirtą nuomonę, o tai, pasak jo, socialdemokratams nėra priimtina.

Virginijus Sinkevičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vicepirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius atmeta socialdemokratų viešoje erdvėje reiškiamą kritiką Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui. Politikas akcentuoja, kad dabartinis parlamento vadovas yra stipri politinė figūra, turinti tvirtą nuomonę, o tai, pasak jo, socialdemokratams nėra priimtina.

REKLAMA
2

„Man atrodo, kad problema yra, kad Seimo pirmininkas yra stiprus Seimo pirmininkas, yra stiprus politikas, turintis autoritetą ir turintis nuomonę. Bet susilpninus Seimo pirmininko poziciją, aš nemanau, kad koalicija išloštų. Bijau, kad gali įvykti atvirkščiai“, – laidoje „ELTA savaitė“ svarstė V. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jaučiu tokį nepasitenkinimą Skverneliu kaip stipria figūra, be labai konkrečių parodymų“, – pabrėžė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Todėl politikas teigė nematąs jokių racionalių argumentų, kodėl dabartinis parlamento vadovas negalėtų tęsti darbo šiose pareigose.

REKLAMA

„Aš mačiau labai aiškias priežastis, kodėl Gintautas Paluckas nebegali toliau tęsti (darbo – ELTA) ir būti ministru pirmininku. Aš nematau priežasčių, kodėl Seimo pirmininku negali likti Saulius Skvernelis“, – pažymėjo politikas.

Visgi V. Sinkevičius pridūrė, kad raudonųjų linijų dėl politinių pozicijų demokratai nebrėžia.

„Mes niekada nebraižome jokių raudonųjų linijų dėl jokių pozicijų. Pozicijos nebuvo tai, dėl ko mes braižytume raudonąsias linijas. Mes visuomet pasisakome, kad tam tikroje pozicijoje turi būti geriausias įmanomas kandidatas“, – sakė V. Sinkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinė grupė šeštadienį pranešė apskritai nematanti galimybės dirbti koalicijoje su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, LSDP taryba priims šį sekmadienį.

Prezidento patarėjas F. Jansonas šią savaitę Eltai duotame interviu užsiminė manąs, kad po naujos valdančiosios daugumos suformavimo, greičiausiai, keisis Seimo pirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu pats S. Skvernelis tikino, kad pastaruoju metu pasisakymai iš Daukanto aikštėje esančių Prezidentūros rūmų „atsiduoda tvaiku“. 

ELTA primena, kad socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su demokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ frakcijų Seime atstovais.

REKLAMA

Tiesa, pastaruoju metu S. Skvernelio vadovaujami demokratai kartoja manantys, kad „Nemuno aušros“ priėmimas į valdančiąją koaliciją buvo klaida, kurią reikėtų ištaisyti.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų