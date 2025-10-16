Šventė baigėsi mirtimi: pora rasta negyva verdančioje vonioje

Pora, 37 metų karo policijos pareigūnas Jefersonas Luizas Sagazas ir jo 41 metų partnerė Ana Carolina Silva, mirė vonioje San Žozės mieste, Brazilijoje, rugpjūčio 11 d.
Įvykis apibūdintas kaip „tragiškas nelaimingas atsitikimas“, praneša „Daily Star“.
Pora visą dieną leido laiką parke, kur vartojo alkoholį, vėliau apsilankė naktiniame klube ir apie vidurnaktį apsistojo „Dallas Motel“ viešbutyje.
Kitą dieną, kai jie nepasiėmė dukters, giminaičiai sunerimo ir pranešė apie jų dingimą. Tyrėjai nustatė, kad pora mirė nuo šilumos smūgio, praradusi sąmonę motelio vonioje, kurioje vandens temperatūra siekė apie 50 °C.
Be to, vonios kambaryje buvo įjungtas galingas šildytuvas.
Mirties priežastis – „šilumos smūgis su intensyvia dehidratacija“
Vyriausioji teismo medicinos ekspertė Andressa Boer Fronza spalio 1 d. nurodė, kad mirties priežastis buvo „šilumos smūgis su intensyvia dehidratacija“.
Toksikologiniai tyrimai taip pat atskleidė kokaino pėdsakus ir labai aukštą alkoholio koncentraciją kraujyje.
Civilinė policija atliko 16 teismo ekspertizių, apžiūrėjusi motelio kambarį, poros automobilį ir peržiūrėjusi apsaugos kamerų įrašus.
🚨HORROR STORY: COUPLE BOILS TO DEATH, HIGH ON COKE AND BOOZE
🇧🇷 Heartbreaking horror in Sao Jose do Rio Preto, Brazil: Military police officer Jeferson Luiz Sagaz, 37, and devoted wife Ana Carolina Silva, 41, turned their 4-year-old daughter’s birthday bash on Oct 5, 2025,… pic.twitter.com/zdHBCiTSwAREKLAMAREKLAMAREKLAMA— Svilen Georgiev (@siscostwo) October 7, 2025
Tyrimas atmetė elektros smūgio, nuskendimo, apsinuodijimo anglies monoksidu ar trečiųjų asmenų įsikišimo versijas.
Policijos viršininkas Felipe Simao Gomesas sakė: „Šios aplinkybės, kartu su ant kūnų rastomis medžiagomis, leido civilinei policijai padaryti išvadą, kad mirties priežastis buvo staigi ir nesusijusi su trečiųjų asmenų įsikišimu.“
Pora buvo kartu beveik du dešimtmečius ir augino vieną dukrą. Draugai ir kolegos juos apibūdino kaip bendraujančius žmones, nepažįstamus kaip narkotikų vartotojus.
Policija patvirtino, kad jų santykiuose nebuvo smurto istorijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!