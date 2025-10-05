Vievyje – neeilinė diskoteka: „Aš tiesiog stebiuosi žmonių sugebėjimu“

Šventei kiekvienas turėjo pasipuošti žaliai. Tiems, kas nerado jokio žalio apdaro, darbuotojai išdalijo žalius akinius ir vaišino juos žaliais užkandžiais.
Kiek po dešimtos ryto Vievio senjorų globos namuose „Gemma“ direktorius ir darbuotojai vieną po kito šokin kviečia senjores ir senjorus. Iš pradžių nedrąsiai, bet jau po akimirkos salėje prasideda tikra diskoteka...
Nešokančių – nėra. Juda net ir tie, kas beveik nevaikšto. Tarp jų ir 99-erių Povilas, jėgos leidžia jau tik palinguoti. Šviesaus proto senjoras kartu su kitais šių namų gyventojais skuba palyginti savo jaunystės – smetoninių laikų diskotekas ir dabartinę.
„Skiriasi aplinka, žmonės, ir supratimas. Man pirmą kartą tenka būti tokioje diskotekoje. Aš tiesiog stebiuosi žmonių sugebėjimu“, – sakė senjorų globos namų gyventojas Povilas.
Senjorai palygino diskotekas
Ankstesnių laikų jaunystės diskotekas palygino ir kiti senjorai, esantys Vievio globos namuose:
„Labai laiminga.“
„Skiriasi judrumu.“
„Gal dabar geriau, nes tada jausmai tokie buvo... O dabar energija, džiaugsmas. Nuostabu.“
Daina po dainos ir salėje laisvos vietos beveik nelieka. Šoka, trypia ar bent palinguoja kone 100 šių namų gyventojų. Suspėti su jais koja kojon pavyksta ne visiems.
Paklaustas, ar nepritrūksta parako, globos namų vadovas atsakė kad būna.
„Bet tada atsikvėpi, atsigeri ir kaip gali nešokti?“ – aiškino Vievio senjorų globos namų „Gemma“ vadovas Andrius Zinkus.
Kodėl šventėje dominavo žalia?
Ir bene sudėtingiausia, kaip sako senjorai, buvo pasiruošti šiai diskotekai, renkantis drabužius. Mat spalva čia karaliauja žalia:
„Aš nusimezgiau.“
„Turėjau vienintelį megztuką, nereikėjo galvoti.“
„Vyko diskusijos, koridoriuose vaikšto močiutės, mūsų gyventojai, ir diskutuoja: „Klausyk, bus šokiai, diskoteka, ką tu rengsiesi? Nes aš galvoju kokią žalią skraistę užsimesti. Gal kokį lankelį, gėlių įsipinti, nežinau, dar pagalvosiu. O ką tu rengsiesi?“ Tai taip žavu žiūrėti“, – pasakojo A. Zinkus.
O žalia, kaip sako šventės rengėjai, pasirinkta ne šiaip sau – dėl visko kaltas atskubėjęs ruduo. Tad ir aplinka pasirinkta žalia, ir net užkandžiais senjorai vaišinti žaliais.
„Nesinori eiti į visišką tamsą, norėjom dar pasilikti šilumos ir vasaros“, – tikino Vievio senjorų globos namų vadovas.
Vasaros norisi ne tik aplink, bet ir širdyje. Minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, šiemet senjorams Ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacija paskelbė iniciatyvą ir kviečia visus norinčius dovanoti šių namų gyventojams savo laiką.
„Mes tikimės bent 4 valandų per mėnesį, kad žmogus atvažiuotų kartą ar kelis kartus ryte, vakare, savaitgaliais, kaip jam būtų patogiau, ir prisidėtų paprasčiausiose veiklose. Pavyzdžiui, pakalbėtų su senjoru, jie turi įdomių istorijų ir labai dažnai tos ausys padeda senjorui pasijausti geriau“, – tvirtino asociacijos vadovas Jonas Zelba.
Menininkė Nomeda Marčėnaitė sako turinti patirties, kaip labai svarbu senjorams toks savanorių buvimas šalia.
„Todėl, kad kaip sakė Markesas, nėra vaistų nuo ligos, kurių negalėtų išgydyti meilė. Reikia dėmesio, reikia buvimo žmogui šalia žmogaus“, – sakė N. Marčėnaitė.
Kol kas savanoriai kviečiami apsilankyti Vievio senjorų globos namuose. Bet jeigu atsiras daugiau norinčių ir prie šios iniciatyvos prisijungs ir kiti šalies senjorų globos namai, žmonės bus raginami savo laiką padovanoti senjorams ir kituose globos namuose. Ir nesvarbu, vaikai juos lankys, ar suaugę.
