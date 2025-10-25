Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Idealiai tiks šiurpiausiai metų nakčiai: K. Starkienės tortas „Juodasis miškas“ papuoš jūsų šventę

2025-10-25 09:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 09:22

Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovai išvys jau 100-ąją „Kotrynos burtai“ laidą. O šventės proga – šventiniai ir patiekalai, iš kurių vienas idealiai tiks artėjančiam Helovino vakarėliui.

Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovai išvys jau 100-ąją „Kotrynos burtai“ laidą. O šventės proga – šventiniai ir patiekalai, iš kurių vienas idealiai tiks artėjančiam Helovino vakarėliui.

REKLAMA
2

100-ojoje laidoje Kotryna Starkienė gamins vištos kepenėlių paštetą, kuriuo galėtumėte mėgautis ir kasdien, ir norėdami papuošti šventinį stalą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinoma, nebus apsieita ir be torto. Desertas tiks ne tik žiemos šventėms, bet ir artėjančiai šiurpiausiai metų nakčiai. Jo receptą kviečiame įsidėmėti jau dabar, o kaip paruoši paštetą, pamatysite šio šeštadienio laidoje.

REKLAMA
REKLAMA

 

Tortas „Juodasis miškas“

Vyšnių uogienei reikės:

kilogramo šaldytų vyšnių;

700 g cukraus;

4 šaukštų brendžio.

Šokoladiniams kremui reikės:

200 g juodojo šokolado;

200 g grietinėlės 35 proc. riebumo.

Biskvitui reikės:

200 g sviesto;

200 g juodojo šokolado;

300 g miltų;

300 g cukraus;

25 g kakavos;

šaukštelio sodos;

2 kiaušinių;

200 g jogurto;

100 ml verdančio vandens.

Grietinėlės kremui reikės:

300 ml grietinėlės 35 proc. riebumo;

100 g grietinės;

4 šaukštų cukraus pudros.

Gaminimo eiga

Vyšnias, cukrų ir brendį supilkite į puodą, gerai išmaišykite ir užvirkite. Sumažinkite kaitrą, kad uogos šiek tiek pavirtų, ir palikite, kol jos taps minkštos. Tai gali užtrukti apie 15 min. Išvirusias vyšnias palikite šiek tiek atvėsti. Vėliau jas perkoškite ir palikite nutekėti.

REKLAMA

Šokoladą ir sviestą, skirtus biskvito gaminimui, susmulkinkite, sudėkite į dubenėlį ir ištirpinkite mikrobangų krosnelėje arba garų vonelėje.

Įmuškite kiaušinius į dubenį, ten pat sudėkite jogurtą ir lengvai išplakite.

Sausus produktus, skirtus biskvito gamybai, suberkite į dubenį. Į sausus produktus supilkite kiaušinių ir jogurto plakinį, bei tirpintą šokoladą su sviestu. Viską gerai išmaišykite ir į tešlą įpilkite 100 ml verdančio vandens. Išmaišykite tešlą, kad ji būtų vientisa, be gumuliukų.

REKLAMA
REKLAMA

Tris stačiakampes skardas išklokite kepimo popieriumi ir paskirstykite tešlą. Biskvitus kepkite 180 laipsnių temperatūroje apie 18 minučių. Iškepusius biskvitus sutepkite vyšnių sirupu, kol jie dar šilti.

 

Juodąjį šokoladą susmulkinkite ir sudėkite į dubenį. Grietinėlę užvirkite ir dar karštą supilkite ant šokolado. Viską gerai išmaišykite. Palikite atvėsti. Kai šokolado masė atvės, išplakite ją mikseriu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šaltą grietinėlę ir grietinę supilkite į dubenį, suberkite cukraus pudrą ir išplakite iki standžių putų.

Atvėsus biskvitams, galima pradėti formuoti tortą arba individualius pyragaičius.

Ant pirmojo biskvito tepkite grietinėlę, pabarstykite vyšniomis ir uždėkite kitą biskvitą. Ant antrojo biskvito sudėkite visą šokoladinį kremą ir vėl pabarstykite vyšnių. Uždėkite paskutinį biskvitą, ji tepkite grietinėle ir puoškite šokolado drožlėmis. Skanaus!

„Kotrynos burtai“ – šeštadieniais, 10 val. per TV3!

Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų