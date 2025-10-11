Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Kotrynos Starkienės virtuvėje – bandelių fiesta: sužavės ir smaližius, ir norinčius pavalgyti sočiau

2025-10-11 08:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 08:54

Nėra nieko maloniau už ką tik iškepusių bandelių kvapą. O ypač, jei jas pasigaminate patys! Būtent todėl TV3 žiniasklaidos grupės laida „Kotrynos burtai“ žiūrovus šį šeštadienio rytą kvies pradėti nuo bandelių. Burnoje tirpstantis gardėsis įtiks kiekvieno skoniui – Kotryna Starkienė žiūrovams paruošė ir saldžių, ir sūrių bandelių receptą!

Laidos „Kotrynos burtai“ akimirkos (nuotr. Organizatorių)
4

Nėra nieko maloniau už ką tik iškepusių bandelių kvapą. O ypač, jei jas pasigaminate patys! Būtent todėl TV3 žiniasklaidos grupės laida „Kotrynos burtai“ žiūrovus šį šeštadienio rytą kvies pradėti nuo bandelių. Burnoje tirpstantis gardėsis įtiks kiekvieno skoniui – Kotryna Starkienė žiūrovams paruošė ir saldžių, ir sūrių bandelių receptą!

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šio šeštadienio laidoje laukia tikra bandelių fiesta! Parodysiu, kaip iš tos pačios tešlos pagaminti net keletą skirtingų rūšių bandelių. Žinoma, pamokinsiu pagaminti ir pačią mielinę tešlą“, – intriguoja Kotryna.

REKLAMA
REKLAMA

Kotrynos Starkienės virtuvėje – bandelių fiesta: sužavės ir smaližius, ir norinčius pavalgyti sočiau
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kotrynos Starkienės virtuvėje – bandelių fiesta: sužavės ir smaližius, ir norinčius pavalgyti sočiau

Laidoje pamatysime ne tik sočių, puikiai priešpiečiams tinkančių bandelių receptą, bet ir tokį, kuriam neatsispirs smaližiai.

REKLAMA

„Jos bus ne tik skanios, bet ir tokios gražios, kad jomis galėsite dekoruoti net vaišių stalą!“ – žada Kotryna ir šį šeštadienio rytą kviečia praleisti kartu.

Mielinės bandelės

Ingredientai tešlai:

200 ml pieno;

40 g sviesto;

5 šaukštai cukraus;

450 g miltų;

20 g mielių;

kiaušinis;

žiupsnis druskos.

Ingredientai įdarui:

indelis kreminio sūrio;

mėgstamas kumpis;

tarkuotas sūris (mocarela, fermentinis).

Gaminimo eiga

Pieną ir sviestą pašildykite, kol sviestas ištirps ir palikite atvėsti. Mieles sutrupinkite ir užberkite šaukštelį cukraus. Palikite kelioms minutėms, kol mielės pasidarys skystos – tuomet galėsite jas naudoti.

REKLAMA
REKLAMA

Miltus, cukrų ir druską suberkite į dubenį ir gerai išmaišykite. Kiaušinį išplakite ir supilkite į miltus. Ten pat supilkite pieną, mieles ir užminkykite tešlą. Tešlą minkykite tol, kol ji taps minkšta, glotni ir nelips prie rankų.

Tešlą įdėkite į dubenį, uždenkite drėgnu rankšluosčiu ir palikite maždaug valandai, kad pakiltų.

Kai tešla pakils, iškočiokite ją į kuo didesnį kvadratą. Visą tešlą ištepkite kreminiu sūriu, išklokite kumpiu ir pabarstykite mėgstamu tarkuotu sūriu. Tešlą susukite ir supjaustykite riekelėmis. Bandeles sudėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos ir palikite dešimčiai minučių, kad dar šiek tiek pakiltų.

Bandeles kepkite 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20 minučių. Skanaus!

„Kotrynos burtai“ – šeštadieniais, 10 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų