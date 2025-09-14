Mirė garsi aktorė: vaidino legendiniuose filmuose

Tai „The New York Times“ patvirtino jos agentas ir ilgametis draugas Dennisas Asplandas. Manoma, kad mirties priežastis – plaučių uždegimas.
Vaidino leneginiuose filmuose
Holliday išgarsėjo su Emmy apdovanojimui nominuotu vaidmeniu seriale Alice, kuriame nuo 1976 iki 1980 metų įkūnijo Flo.
Tarp kitų žymesnių jos vaidmenų – pasirodymai filmuose Gremlins, Spąstai tėvams (The Parent Trap), Ponia Dautfajė (Mrs. Doubtfire), taip pat seriale Auksinės mergaitės (The Golden Girls).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!