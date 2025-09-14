Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė garsi aktorė: vaidino legendiniuose filmuose

2025-09-14 16:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-14 16:45

Aktorei Polly Holliday buvo 88 metai. Ji mirė antradienį, rugsėjo 9-ąją, Manhatane po kelerius metus trukusių sveikatos problemų.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Aktorei Polly Holliday buvo 88 metai. Ji mirė antradienį, rugsėjo 9-ąją, Manhatane po kelerius metus trukusių sveikatos problemų.

0

Tai „The New York Times“ patvirtino jos agentas ir ilgametis draugas Dennisas Asplandas. Manoma, kad mirties priežastis – plaučių uždegimas.

Vaidino leneginiuose filmuose

Holliday išgarsėjo su Emmy apdovanojimui nominuotu vaidmeniu seriale Alice, kuriame nuo 1976 iki 1980 metų įkūnijo Flo.

Tarp kitų žymesnių jos vaidmenų – pasirodymai filmuose Gremlins, Spąstai tėvams (The Parent Trap), Ponia Dautfajė (Mrs. Doubtfire), taip pat seriale Auksinės mergaitės (The Golden Girls).

