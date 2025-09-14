Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė garsus boksininkas: jam buvo vos 46-eri

2025-09-14 15:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-14 15:40

Buvęs pasaulio bokso čempionas Ricky Hattonas rastas miręs savo namuose Mančesterio regione. Sportininkui buvo 46 metai. Policija pranešė, kad jo mirtis nelaikoma įtartina.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

1

„Pareigūnai gavo pranešimą iš gyventojo ir šiandien, 6:45 val., atvyko į Bowlacre Road, Haidą, Tameidsą, kur rado 46 metų vyro kūną. Šiuo metu manoma, kad įtartinų aplinkybių nėra“, – teigiama Didžiosios Mančesterio policijos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot „Daily Mail Sport“, draugai sunerimo dar praėjusią naktį, kai Hattonas nepasirodė renginyje, kuriame turėjo dalyvauti vienas jo treniruojamų boksininkų. Po karjeros ringe jis buvo pasukęs į trenerio kelią, tačiau gruodį Dubajuje planavo sensacingą sugrįžimą į kovą.

Nuopelnai sporte

2007 m. už nuopelnus sportui Hattonui buvo suteiktas MBE ordinas. Sportininkas ne kartą yra viešai pasakojęs apie kovą su priklausomybėmis ir psichikos sveikatos sunkumus, tačiau jo bičiulis, bokso ekspertas Steve’as Bunce’as, šiandien sakė, kad Hattonas „buvo labai geroje vietoje“ po to, kai „susidūrė su savo problemomis ir jas įveikė“.

Didelis „Manchester City“ gerbėjas Hattonas šį sekmadienį planavo lankytis „Etihad“ stadione vykusiame Mančesterio derbyje, kur turėjo vietą VIP ložėje.

Pramintas „Hitmanu“, Hattonas buvo agresyvus ir drąsus kovotojas, savo profesionalo karjerą pradėjęs 1997-aisiais ir baigęs 2012 m. Jis buvo iškovojęs daugybę pasaulio ir Jungtinės Karalystės titulų.

Sportininkas paliko sūnų Campbellą, kuris šių metų liepą, būdamas vos 24-erių, pasitraukė iš bokso ir pradėjo dirbti saulės baterijų montuotoju, bei dvi dukras – Millie ir Fearne.

