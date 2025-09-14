Pamačius, kas slepiasi vandenyje, iš pajūrio bėgo visi: šiurpai nubėgtų ne vienam

Socialiniuose tinkluose pasidalytas Neil Jones vaizdo įrašas atskleidė ištisą pakrantę nusėtą mažaisiais gyviais. Vietos gyventojai šį reiškinį pavadino „jūros žvaigždžių apokalipse“. Kai kurios jų buvo išmestos net ant šaligatvio virš paplūdimio.
Antradienį smėlyje dar gulėjo pūvančios krūvos žvaigždžių, o nustebę žmonės fotografavo ir stengėsi apeiti neįprastą vaizdą, pranešė portalas The Sun.
86-erių Helen Clark, pusę amžiaus gyvenanti Kirkaldyje, sakė: „Per visus tuos metus nemačiau nieko panašaus. Bet vakar mačiau, kaip kilo stiprus vėjas, smėlis kilo į orą – gal tai ir buvo priežastis.“
Jos sūnus Andrew, atvykęs iš netoliese esančio Inverkeithingo, pridūrė: „Tai labai neįprasta. Negaliu suprasti, kodėl jos visos mirusios.“
Ekspertai: kaltas audringas oras
Škotijos Sent Andruso universiteto Vandenynų instituto profesorius Davidas Ferrieris teigė, kad pirmadienį siautėjusios audringos jūros bangos yra labiausiai tikėtina priežastis.
„Jei stiprios srovės palietė dugną, kuriame buvo daug jūros žvaigždžių, jos tiesiog buvo išmestos į krantą. Tai, deja, natūralus reiškinys – žvaigždėms tragiškas, bet žmonėms nekelia grėsmės“, – sakė jis.
Profesorius pabrėžė, kad jūros žvaigždės trumpą laiką gali išgyventi be vandens, bet „vos kelias minutes, jei lieka visiškai sausumoje“. Jei jos dar gyvos, verta grąžinti į jūrą – tada jos gali atsigauti.
Jūrų apsaugos draugijos atstovė Anna Bunney pridūrė, kad šis reiškinys greičiausiai susijęs su audringu oru. „Tam tikru metų laiku jūros žvaigždės susiburia į dideles grupes, vadinamąsias „žvaigždžių kamuolius“, ir kartu juda jūros dugnu. Tai daro jas labiau pažeidžiamas audrų, todėl jos dažniau išmetamos į krantą. Didėjant audrų skaičiui, tokių atvejų ateityje galime matyti vis daugiau“, – sakė ji.
Gyventojai: „Skaudu žiūrėti“
Socialiniuose tinkluose žmonės neslėpė emocijų. „Niekada nemačiau tiek daug vienoje vietoje“, – rašė Carrie Owen. „Nieko panašaus čia dar nebuvo“, – jai antrino Morag Robb. „Skaudu matyti“, – pridūrė Lorraine Wakeham.
Škotijos aplinkos apsaugos agentūra (SEPA) patvirtino, kad gavo pranešimų apie didžiulius kiekius jūros žvaigždžių, išmestų Kirkaldžio paplūdimyje Fife grafystėje.
