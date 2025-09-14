Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Sudaužyta širdis: pirmą kartą po ukrainietės Irynos Zarutskos nužudymo prabilo jos mylimasis

2025-09-14 14:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-14 14:21

Savo mylimąją Iryna Zarutską praradęs 21-erių Stanislavas „Stas“ Nikulytsia pasidalijo širdį draskančiu įrašu ir viešai sukritikavo „nekompetentingą“ teisėją, leidusį į laisvę įtariamąjį žudiką dar prieš žiaurų išpuolį Šiaurės Karolinos traukinyje.

JAV žiauriai nužudyta ukrainietė Iryna Zarutska (nuotr. soc. tinklų “X“) (tv3.lt koliažas)

Savo mylimąją Iryna Zarutską praradęs 21-erių Stanislavas „Stas“ Nikulytsia pasidalijo širdį draskančiu įrašu ir viešai sukritikavo „nekompetentingą“ teisėją, leidusį į laisvę įtariamąjį žudiką dar prieš žiaurų išpuolį Šiaurės Karolinos traukinyje.

REKLAMA
1

Nikulytsia savo „Instagram“ paskyroje trečiadienį pasidalijo jautria nuotrauka, kurioje jis su Iryna vilki maudymosi kostiumėlius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie kitos nuotraukos jis pridėjo sudaužytos širdies simbolį.

Jis taip pat pasidalijo vaizdo įrašais, kritikuojančiais teisėją Teresą Stokes, kuri dar sausį paleido Zarutskos tariamą žudiką, Decarlosą Browną, pagal „rašytinį pasižadėjimą“ atvykti į teismą.

REKLAMA
REKLAMA

Brownas – daugybę kartų už įvairius nusikaltimus teistas vyras – buvo suimtas, bet išleistas be užstato vos septyniais mėnesiais anksčiau, nei įvyko kraupus peilio išpuolis rugpjūčio 22-ąją, kai Charlotte miesto traukinyje buvo mirtinai subadyta Zarutska.

REKLAMA

Nikulytsia, su Iryna gyvenęs Charlotte mieste pastaruosius metus ir jos nekrologe apibūdintas kaip „gyvenimo partneris“, taip pat pakeitė savo „Instagram“ biografiją – įdėjo grybuko ir sudaužytos širdies simbolius. Grybukas buvo mėgstamas Irynos ženklas.

Šeima sunerimo

Zarutskos artimieji pasakoja, kad sunerimo, kai ji laiku negrįžo namo, o telefono vieta rodė, jog ji vis dar stotyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Tą vakarą ji dar parašė savo vaikinui, kad tuoj bus namie“, – rašoma šeimos pareiškime televizijai WSOC. Atvykę į stotį artimieji patyrė šoką – Iryna jau buvo mirusi.

Iš karo draskomos Ukrainos Iryna kartu su mama ir dviem jaunesniais broliais bei seserimi pabėgo 2022 m. rugpjūtį. Vos per trejus metus ji spėjo sukurti tvirtą pagrindą JAV ir paliko ryškų pėdsaką visų, su kuriais susidūrė, gyvenime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Laidotuvės ir meilė JAV

Į laidotuves atvyko daugiau nei 100 žmonių iš senelių globos namų, kuriuose Iryna dirbo viename iš pirmųjų savo darbų Amerikoje. Kaip pasakojo šeimos narys, specialiai buvo suorganizuoti autobusai, kad gyventojai galėtų atsisveikinti.

„Kas paskatino mus išgabenti juos iš Ukrainos – tai nuotrauka, kurioje jie glaudėsi bombų slėptuvėje prie savo buto Kijeve“, – sakė dėdė, prašęs neviešinti jo pavardės.

REKLAMA

Iryna taip priprato prie gyvenimo JAV, kad šeima nusprendė laidoti ją ten, nors Valstybės departamentas pasiūlė apmokėti palaikų pargabenimą į Ukrainą.

„Jie nenorėjo būti našta šiai šaliai. Jie norėjo čia kurti naują gyvenimą“, – kalbėjo dėdė.

Šeimos pareiškime teigiama, kad jie „sudaužyti labiau, nei galima apsakyti žodžiais. Iryna atvyko čia ieškoti taikos ir saugumo, bet jos gyvenimas buvo atimtas pačiu baisiausiu būdu. Nė viena šeima neturėtų patirti to, ką patiriame mes“.

Artimieji taip pat paragino miesto valdžią ir Charlotte viešojo transporto sistemą imtis reformų dėl saugumo.

„Tą vakarą traukinyje galėjo būti bet kas. Mes siekiame, kad tai daugiau niekada nepasikartotų“, – sakė šeima.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kremlius kirto ne tik Alai Pugačiovai: kritika Putino veiksmams palietė ir dukrą Kristiną Orbakaitę
Naujas Kristinos Orbakaitės sprendimas papiktino rusus: sulaukė kritikos

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų