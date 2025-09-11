Ricky Hattonas baiminasi dėl Mike'o Tysono sveikatos artėjančioje kovoje su Floydu Mayweatheriu

M. Tysono sprendimas žengti į ringą, sulaukus beveik 60 metų, privertė sunerimti buvusį pasaulio čempioną Ricky Hattoną, kuris pats kadaise pralaimėjo F. Mayweatheriui.
„Jei tai būtų įprasta kova, tada sakyčiau, kad reikėtų nerimauti dėl Floydo, nes jis daug smulkesnis už Mike‘ą, bet šiuo atveju dėl jų amžiaus skirtumo viskas bus atvirkščiai. Aš esu sunerimęs dėl Mike‘o. Mike‘ui tuoj bus 60 metų ir pastarojoje kovoje su Jake‘u Paulu aiškiai matėsi, kad jo geriausi laikai liko seniai praeityje. Manau, kad Mike‘as gali būti rimtai sužeistas. Jis bus tarsi judanti bokso kriaušė ir veikiausiai net nepasieks Floydo. Man vis dar nesinori tikėti, kad tokia kova tikrai įvyks. Jei jiems bus leista kovoti, tuomet boksui tai bus tikrai ne į naudą.
Šitoje kovoje nugalėtojo nebus bet kuriuo atveju. Jei Mike‘as kažkokiu būdu pataikys į Floydą ir jį nokautuos, tada žmonės sakys, kad jų svorio kategorijos skyrėsi per stipriai ir kad nereikėjo leisti rengti tokios kovos. Jei Floydas triuškins Mike‘ą ir daužys jį tarsi bokso kriaušę, tada žmonės aiškins, kad to ir tikėjosi pažiūrėję į amžiaus skirtumą. Jokių teigiamų dalykų šita kova neatneštų, išskyrus pinigus, apie kuriuos žmonės, aišku, ir galvoja“, – sakė R. Hattonas.
48-erių F. Mayweatheris profesionalo karjerą baigė 2017 metais, nokautu įveikęs MMA žvaigždę Conorą McGregorą. Nuo to laiko jis dalyvavo aštuoniose parodomosiose kovose, o paskutinė jų vyko 2024-ųjų rugpjūtį prieš Johną Gottį III. Nors jo pasirodymas su Loganu Paulu buvo iki šiol didžiausia parodomoji kova, susitikimas ringe su buvusiu sunkiasvorių čempionu M. Tysonu (59-7, 44 nokautai) tikrai pranoks visus ankstesnius jo mačus.
59-erių M. Tysonas paskutinį kartą profesionalo kovoje pasirodė 2024-ųjų lapkritį prieš Jake'ą Paulą. Tai buvo pirmoji buvusio sunkiasvorių čempiono dvikova po beveik dviejų dešimtmečių pertraukos. Renginys sulaukė milžiniškos sėkmės – jį „Netflix“ vienu metu stebėjo 65 milijonai žiūrovų, todėl tai tapo žiūrimiausiu sporto renginiu transliacijų istorijoje. M. Tysonas tąkart pralaimėjo J. Paului vieningu teisėjų sprendimu ir buvo toli nuo savo dominuojančios formos auksiniais laikais.
