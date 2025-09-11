Tony Fergusonas po pergalės prieš „Salt Papi“ bokso ringe išgirdo Colby Covingtono patarimą baigti karjerą

„The Sportster“ teigimu, T. Fergusonui už šią pergalę buvo sumokėta tarp 500 ir 700 tūkst. JAV dolerių. Panašias sumas jis gaudavo geriausiais karjeros laikais UFC turnyruose. „Salt Papi“ tenkinosi apie 300-400 tūkst. JAV dolerių honoraru.
T. Fergusonas UFC organizaciją paliko turėdamas 8 pralaimėjimų seriją ir tapęs pajuokų objektu. Dabar veteranas pagaliau iškovojo pergalę ir sulaukė buvusio laikinojo UFC čempiono Colby Covingtono raginimų baigti karjerą, kol yra galimybė pasitraukti po pergalės.
„Su Tony mes buvom priešai, draugai, vėl priešai ir vėl draugai. Kaip bebūtų, jis irgi yra amerikietis ir aš džiaugiuosi, kad jis pagaliau iškovojo pergalę, nors ir nugalėjo kovinio sporto patirties neturintį „influencerį“. Mano patarimas Tony – trauktis, kol yra galimybė tai padaryti po pergalės. Brolau, pasinaudok galimybe ir praleisk daugiau laiko su šeima. Jei tu dar kartą grįši, tai vėl patirsi daug žalos. Daugiau smūgių į galvą tau tikrai nereikia. Nenoriu, kad pagal patirtą žalą tu aplenktum Gaethje ir taptum CTE (lėtinės trauminės encefalopatijos – aut. past.) karaliumi“, – sakė C. Covingtonas.
